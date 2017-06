El Congreso aprueba el presupuesto para la Casa del Rey con el 'no' de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y Compromís

Errores

Una cantidad "modesta"

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles el Presupuesto para la Casa del Rey , que para 2017, con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias y el voto en contra de Unidos Podemos, Esquerra Republicana (ERC), PDeCAT, Compromís y EH Bildu.Además de aprobar la partida, la Cámara ha tumbado las enmiendas planteadas a la misma por Unidos Podemos y ERC, ya que ambas se han topado con el no de conservadores socialistas, naranjas y nacionalistas vascos y canarios, según ha ingresado Europa Press.En concreto, los independentistas catalanes pretendían eliminar el presupuesto real y sustituirlo por un salario de Jefe del Estado al nivel del que cobra el presidente del Gobierno, que recibeDe su lado, las defendidas por Unidos Podemos buscabana los gastos de la Casa del Rey y obligar a los distintos miembros de la Familia Real a presentar declaraciones de bienes y actividades.Durante la votación del Presupuesto para la Jefatura del Estado, se han registrado algunas anécdotas, comoel portavoz de Grupo Popular, Rafael Hernando, que ha votado en contra de esta sección. Y también los socialistas Eduardo Madina y María González Veracruz han apretado el botón del no.Aunque se ha votado este miércoles, el debate de esta sección se produjo el martes. Durante el mismo, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se afanó en identificar la partida reservada a la Jefatura del Estado como "el sueldo" de Felipe VI, lo que llevó de nuevo a varios portavoces a recordarle que se trata de una asignación para toda la Casa del Rey. Pero, ajeno a estas puntualizaciones, Rufiánal día, "más que el 80% de los trabajadores".o se presente a las elecciones como mínimo; quien quiera pagarle 'compiyoguis', cacerías o viajes a su padre, que se ponga a trabajar", ha reclamado, antes de reiterar que no es "normal, bueno, ni sano a nivel democrático ni moral que un señor que vive en un palacio cobre casi 8 millones al año". "Al actual no le ha votado nadie y al anterior le votó una sola persona, Franco", agregó Rufián.De su lado, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Rubén Moreno, defendió la partida y restregó a Esquerra Republicana y al PDeCAT que la pensión que, a modo de indemnización, perciben los expresidentes de la Generalitat cuesta", puesto que si éstos fallecieran pasa a sus viudas y si la que muere es ésta la pueden cobrar sus hijos hasta que cumplen 21 años.Moreno contrastó la, a su juicio,al jefe del Estado, esa pensión "vitalicia" y "hereditaria" y remarcó que el presupuesto de la Casa del Rey es "una obligación constitucional" para garantizar que el jefe del Estado pueda ejercer su "impecable" labor.En ese sentido, precisó a ERC que, sino un presupuesto que incluye todos los salarios y gastos de altos cargos, funcionarios y empleados. También recordó que el presupuesto de Zarzuela lleva siete años entre rebajas y congelaciones y sólo ahora sube un 0,5% que apenas suponen 43.000 euros más.Por su parte, el portavoz económico del PDeCAT, Ferrán Bel, aprovechó su siguiente intervención para responder a Moreno y lo hizo retando al PP a plantear en el Parlament una propuesta de reforma parade los expresidentes si no le gusta cómo están reguladas. Además, recordó que también los expresidentes del Gobierno tienen derecho a una indemnización.