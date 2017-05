“El fiscal Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes”

info Libre

MOIX SIGUE MUDO CON 'INFOLIBRE'



El pasado lunes, en el burofax que info Libre envió a Manuel Moix con una serie de preguntas sobre su participación en la empresa panameña, ya se planteaban dos cuestiones sobre este asunto. Eran las siguientes:



1) En el proceso civil y penal que se desarrollo en su día, a iniciativa de la constructora Terecon SA, ¿tuvo alguna participación D. Manuel Moix Blázquez?

2) En concreto, y en relación con la toma de declaración a D. Manuel Moix Martínez en el marco de dicho proceso judicial, ¿estuvo presente en dicho acto de toma de declaración?



Dos días después, el fiscal jefe de Anticorrupción sigue sin responder. Pese a que lleva unos días ajetreados con entrevistas, desde hace tres semanas boicotea de forma sistemática a info Libre : ni responde a sus preguntas, ni ha aceptado las múltiples peticiones de entrevista planteadas por este periódico.

El fiscal jefe de Anticorrupción,, ofreció en los últimos días dos versiones diferentes sobre el momento en que se enteró de que sus padres habían creado una sociedad en Panamá : en una filtración llena de inexactitudes que publicó El Español dijo que había sido en 2008, al morir la madre, y en declaraciones posteriores a varios medios afirmó que fue en 2011, cuando falleció el padre. El abogado José Román Marín de la Bárcena, que actuó judicialmente contra la familia Moix a principios de los años noventa por impago y alzamiento de bienes, explica en declaraciones exclusivas aque esa coartada no es cierta., asegura con rotundidad el letrado.Las declaraciones en fase de instrucción no son públicas, de forma que la presencia de una persona ajena a los declarantes. Cuando pidió explicaciones, se le indicó que era el hijo fiscal del matrimonio Moix-Blázquez. Y, para permitir que la declaración continuase adelante, prefirió continuar con el trámite aunque el fiscal Moix estuviese presente.José Román Marín de la Bárcena, abogado desde 1982, defendió en aquella causa los intereses de una pequeña sociedad denominada Terecon SA. Era una empresa que se dedicaba a construir viviendas unifamiliares. Y el padre del fiscal, Manuel Moix Martínez, lo contrató para edificar en el chalé que tenía en Collado Villalba.que tenía con su mujer, Manuela Blázquez Borja.Cuando llegó la hora de pagar, el padre del fiscal Moix se negó. La deuda se elevaba a varias decenas de millones de pesetas, pero decidió que era mejor idea dejar en la estacada al contratista. José Román Marín de la Bárcena recuerda perfectamente cuál era el argumento que ofrecía para no pagar: “Manuel Moix Martínez no quería pagar porque decía que él sólo era apoderado de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas , pero que no era el dueño”.Una disculpa que le parecía lógicamente absurda al dueño de Terecon, que había mantenido todas las negociaciones con Manuel Moix Martínez, quien en todo momento demostró tener pleno dominio para disponer sobre la obra. Así que contrató a José Román Marín de la Bárcena, que planteó en principio una demanda civil en reclamación de cantidad. Pero el asunto se agravó porque a la hora de intentar embargar bienes a los Moix se encontraron con que el chalé estaba efectivamente a nombre de la sociedad panameña y que cierto dinero que Manuel Moix MartínezComo desvelóel pasado lunes 29 de mayo, el fiscal Manuel Moix es desde principios de 2012 dueño del 25% de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá, que es la propietaria de un chalé en el municipio madrileño de Collado VillalbaToda la operación de constitución de la sociedad panameña y de traslado de la propiedad del chalé de Collado Villalba tenía como objetivo camuflar la identidad de los verdaderos dueños del chalé.Manuel Moix Martínez, catedrático e inspector de Trabajo, había comprado la finca para su sociedad conyugal en octubre de 1986. En mayo del año siguiente, presentó en el Registro de la Propiedad una declaración de obra nueva. De acuerdo con el catastro,A principios de 1988 decidieron camuflar la propiedad. El 4 de enero de 1988 se inscribió en el Registro Mercantil de Panamá la sociedadPocos días después, el 25 de enero de ese año, esta compañía nombró apoderada a Margarita Moix, hermana mayor del fiscal y abogada de profesión. Y el 24 de febrero de 1988, la sociedad panameña adquirió el chalé en Collado Villalba. La escritura de compraventa se firmó ante el notario Félix Pastor Ridruejo. La sociedad panameñaDe esta forma, aunque el chalé siempre fue de los Moix, formalmente era prácticamente imposible rastrear a los titulares oficiales.El abogado José Román Marín de la Bárcena no se arredró. Pidió que se inscribiese en la finca, en eluna demanda de embargo e incluso logró una orden para embargar los muebles. Ante el cariz que tomaban las cosas, la familia Moix prefirió pactar.El relato que hace el abogado desmiente de forma tajante la versión del fiscal jefe de Anticorrupción , queNo es la única mentira. Como informóeste miércoles, hay otras tres excusas defendidas por Moix para justificar que sea dueño de