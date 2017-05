Moix cree que no tiene que dimitir y no ve motivos para su cese

info Libre

El fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix no ve motivos para su dimisión o su cese. Así se expresó este martes en una entrevista en el programa Hora 25 de Cadena Ser , en la que además de reconocer que una de sus hermanas conocía la existencia de la empresa radicada en el paraíso fiscal, insiste en que. Un cargo económico de 400 euros, tal y como avanzóy han confirmado técnicos de Hacienda a la Cadena Ser. En una entrevista con El Mundo , añadió que cuando murieron los padres y descubrió que la casa en la que residían estaba a nombre de una sociedad, su hermana le comentó: "Ya sabes cómo era tu padre".Moix también reiteró que pagó el impuesto de sucesiones y presentó el Modelo 720 a Hacienda, y que además tiene documentos para acreditarlo. Sin embargo, preguntado por qué no ha comparecido y por qué no facilitó esas explicaciones a, el fiscal jefe Anticorrupción contestó que. Asimismo, negó haber recibido el burofax que este periódico le envió en la tarde del lunes y afirmó desconocer la existencia del documento a pesar de su publicación en este mismo medio. "Yo,no lo leo. Solo leo lo que me parece interesante. Y cuando leo críticas sobre mí, no leo ninguna", ha manifestado Moix.El fiscal sostuvo de nuevo que había comunicado al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que tiene una sociedad al 25% en Panamá y que. Moix aseguró que nunca pensó, "en absoluto", que la propiedad de la sociedad fuera a acarrearle algún problema e insistió en que la disolución es una decisión de todos los herederos: "Uno no puede tirar una herencia a la basura, tendrá que aguantarse hasta que la pueda legalizar", comentó. Más tarde, en Onda Cero , recalcó que no informó a Maza cuando fue propuesto para el cargo de fiscal jefe Anticorrupción porque consideró que "no era relevante".También en Onda Cero manifestó el fiscal quey avanzó que se reunirá con Maza "esta noche o mañana".Moix confirmó asimismo que comparecerá en el Congreso a petición de los representantes de la oposición . Dijo que, "sin ningún género de dudas" dará las explicaciones y mostrará los documentos que acreditan que todo es legal. Sobre si los mostrará para que los vea todo el mundo, el fiscal se pregunta: