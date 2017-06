Hallan en un sótano del Ayuntamiento de Navalcarnero facturas del Canal sin pagar por valor de 1,5 millón de euros

Elha encontrado en un sótano de sus dependencias varios palés conpor un valor aproximado de, según ha explicado a Europa Press el concejal de Hacienda, Juan Santos Benito.Santos Benito ha explicado que estas facturas pertenecen a ejercicios anteriores,, y que demuestran que ha habido un, pues si el gasto medio anual de agua en el Ayuntamiento es de 400.000 euros, hay documentos que reflejan que la liquidación de 2008 fue de 70 euros, o la de 2010 de cero euros."Se trata de un falseamiento absoluto de la contabilidad, del estado patrimonial, y no lo digo yo, sino la Cámara de Cuentas", ha señalado Benito, quien ha recordado que el Ayuntamiento se incorporó como accionista del Canal en 2012, lo que implica que haypor"La sorpresa fue descubrir que: ni en el año 2012, ni 2013, ni 2014... Entonces veo que al no estar en contabilidad, nunca nos ingresaban", ha indicado.Ante esta situación, el Canal de Isabel II empezó a notificar a este Ayuntamiento compensaciones de oficio por esosque debían ingresar en las arcas municipalesEl Ayuntamiento, al recibir el desglose de las facturas que el Canal se autocompensaba, girabaporque "no estaban contabilizadas, y el anterior Gobierno del PP de Navalcarnero proponía otra serie de facturas para su compensación con esos dividendos".A este intento del Ayuntamiento, según Benito, "respondía el propio Canal de Isabel II con un recurso de reposición", pues "muchas de las facturas que proponía el Consistorio para su compensación no era posible porque".Por ello,a mediados del año pasado, pues analizadas las compensaciones, "aparecían muchas facturas que habían sido abonadas por el Ministerio con cargo a los mecanismos de pago a proveedores", por lo que entendía que "no podían formar parte de pago y compensación a la vez porque entonces supondría".Benito asegura habery, ante la, decidieron desempolvar el palé del sótano. "Todo ello con objeto deen cuanto a ingresos de los dividendos y gastos por facturas no contabilizadas", asegura Benito.La Concejalía de Hacienda asegura que "así aparece reflejado en el, ejercicios 2007 y 2008, aprobado por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 27 de abril de 2017".Ayer en el pleno, el concejal del área llevó esta cuestión asegurando queSe da la circunstancia de quees uno de los municipios que se ha visto afectado por la, cuya adjudicación está siendo investigada en la operación Lezo , con el Canal como empresa central de supuestas operaciones ilícitas.