Interior descarta implantar el voto electrónico por peligro de manipulación de los resultados electorales

Crecimiento del 22,3% en 2017

Estado Islámico multiplica su esfuerzo en Internet

El Ministerio del Interior no se plantea poner en marcha el voto electrónico en España debido aly que el resultado electoral sea manipulado, según ha revelado este jueves el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.En una jornada sobre ciberseguridad , Nieto ha expuesto cómo ha cambiado la sociedad debido al uso de Internet y ha puesto como ejemplo el ámbito electoral. Según ha reconocido, las campañas electorales "no se entenderían" actualmente sin el mundo virtual, pero ellode votación."Hoy estamos más lejos del voto electrónico que hace diez años porque es muy manipulable", ha confesado haciendo hincapié en quedel resultado y se trata de "un riesgo" que, a su juicio, España "no debe asumir".Según ha podido saber Europa Press, la Junta Electoral Central recomendó hace ya siete años al Gobierno el estudio de sistemas que permitiesen el uso de sistemas electrónicos para los procesos electorales, pero Nieto ha insistido en que elhace que se trate de una avance que no esté en la agenda a corto plazo. "La tradicional papeleta sigue siendo más segura", ha defendido.Los denominados ciberdelitos presentan un incremento exponencial año tras año. Las denuncias por este tipo de ataques en España durante el primer trimestre de 2017 crecieron un 22,3% respecto al año anterior, según ha expuesto el secretario de Estado, que, un 10,7% más que en 2015.Estos datos son ligeramente superiores a los del conjunto de la Unión Europea porque los españoles a, ha explicado el secretario de Estado , que sin embargo ha destacado como aspecto favorable el aumento de las denuncias.Nieto ha comparado esta situación con la de la violencia de género,y el objetivo es aumentar estas denuncias. "La evolución del primer trimestre de los ciberdelitos denunciados muestra una tendencia al alza, pero también un aumento de las denuncias", ha celebrado.Los delitos cibernéticos fueron centro de atención tras el ataque sufrido por más de 180 países el pasado 12 de mayo, al que el número dos de Interior ha asegurado que Españahaciendo posible que sus efectos fueran "bastante limitados".Según ha expuesto, la ciberdelincuenciay la dificultad de la labor policial y judicial. Además, al tener casi siempre un carácter internacional, exige una cooperación policial y judicial entre países que hace "más lentas" las operaciones.Uno de los focos de atención en el mundo de los delitos cibernéticos es el del terrorismo, sobretodo después de quepara la captación y adoctrinamiento a través de las redes sociales y "la expansión de su mensaje de odio"."El mal se desarrolla bien en las redes sociales", ha reconocido Nieto, que ha explicado que Internet ha propiciado durante los últimos años una multiplicación de su mensaje que "no tiene precedentes". Y ha expuesto que, al mismo ritmo queEn este ámbito también ha asegurado que España ha desarrollado un trabajo "de éxito", que demuestra el hecho de que todas las operaciones contra el terrorismo yihadista. En esta legislatura, las operaciones antiterroristas se han saldado con un total de 81 detenidos.