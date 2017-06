El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este jueves que el ya exfiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix,, pero ha recalcado que es "un gran fiscal" y "un hombre justo".Así se ha pronunciado Hernando tras presentar en el Tribunal Constitucional un, un poco antes de que se haya conocido que Moix ha presentado su dimisión.Hernando ha rechazado de plano que el Ejecutivo y el PP se hayan puesto de "perfil" y. "Éste es un asunto que concierne a la Fiscalía General y al Consejo Fiscal y aceptaremos lo que se decida ", ha apostillado.Según ha informado Europa Press, ha elogiado la trayectoria de Manuel Moix. "A mí me parece que Moix, que puede haberse equivocado en algunos casos, como todas las personas nos podemos equivocar a lo largo de nuestra vida,a lo largo de su trayectoria", ha manifestado.Al ser preguntado si ve ético que participe en una sociedad 'offshore' en Panamá, el portavoz del Grupo Popular ha asegurado que. "Soy legislador y lo que hago es elaborar leyes y criticar a aquellos que no las cumplen", ha concluido.Mientras, el expresidente del Congreso, ha admitido que la sociedad que el exfiscal jefe Anticorrupción tenía en Panamá, aunque "ético", no era "estéticamente adecuado", por lo que ha elogiado su decisión de dimitir. En los pasillos de la Cámara Baja, Posada ha señalado que la Fiscalía Anticorrupción es un puesto que tiene un cargo simbólico "", por lo que ha puesto en valor la decisión de Moix de abandonar su titularidad."Es una postura laudable", ha dicho el ahora presidente de la Comisión Constitucional, quien se ha mostrado convencido que "" pero no "estético" y quien, además, ha rechazado que la oposición apunte ahora al ministro de Justicia, Rafael Catalá, e incluso al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.