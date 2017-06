Rajoy, tras la renuncia de Moix: "Hacer política es hacer las cosas a lo grande" y "no ocuparse por los chismes"

info Libre

"Altura de miras y generosidad"

El presidente del Gobierno,, ha pedido este jueves a los partidos y agentes sociales "responsabilidad" y "altura de miras" ante el futuro, que va a "requerir nuevos acuerdos". Además, ha afirmado que hacer política es "hacer las cosas a lo grande", fijándose eninforma Europa Press.Rajoy ha lanzado este mensaje en la clausura de las jornadas La industria en España. Reflexiones, organizadas por UGT en Burgos, un día después de que el Congreso haya aprobado el proyecto depara 2017 y pocas horas después de conocerse la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix De hecho, a su llegada al acto la prensa le ha preguntado si lamenta esa dimisión y si cree que no debería haberse ido, pero Rajoy ha rehusado hacer declaraciones. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha admitido este jueves la renuncia "irrevocable" que le ha presentado Moix tras conocerse, a través de, que posee el 25% de una empresa off-shore en Panamá, pese a que ha dicho que no cometió "ninguna irregularidad"., fijarse en lo importante, tomar las decisiones que hay que tomar y no ocuparse por los chismes que es algo a lo que desgraciadamente estamos acostumbrados en los últimos tiempos", ha declarado Rajoy en ese acto de UGT. De hecho, es la primera vez que un presidente de Gobierno del PP participa en un acto del sindicato.El presidente del Gobierno ha defendido la necesidad de que los partidos y los agentes sociales trabajen conjuntamente en el futuro porque serán necesarios más pactos y acuerdos, ha enfatizado.Por eso, ha defendido actuar con "altura de miras", "responsabilidad" y "generosidad", ya que, según ha dicho, tienen que "trabajar juntos" en un escenario que "va a requerir nuevos acuerdos", como en materia de pensiones. Eso sí, ha defendido mantener la senda de reformas emprendidas por su Gobierno yRajoy ha saludado que el Pleno del Congreso aprobase este jueves los Presupuestos, con los que, a su juicio, se lanza un mensaje de confianza en España "dentro y fuera", al tiempo que da un "horizonte de estabilidad y futuro"