Trump confirma la ruptura de Estados Unidos con el Acuerdo de París

Obama lamenta que Trump "rechace el futuro" y apela a la movilización de ciudades y empresas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha confirmado este jueves la, con el que su predecesor, Barack Obama, se comprometió a finales de 2014, en un gesto sin precedentes hasta entonces por parte de una Administración norteamericana.Trump argumenta que ly, en concreto, al desarrollo de su economía y a la creación de empleo. El objetivo del inquilino de la Casa Blanca pasa por, aunque por el momento no ha aclarado cómo ni cuándo lo hará.En este sentido, ha explicado quey ha apelado a su "deber solemne" de proteger los intereses de su país.El gesto de Trump sitúa a, que tampoco se unieron a un aObama se había comprometido a que el país norteamericano reduciese las emisiones de gases contaminantes entre un 26 y un 28 por ciento para el año 2015., sólo por detrás de China. Los expertos estiman que emite a la atmósfera más del 15 por ciento de los gases registrados en todo el mundo.El artículo 28.1 del Acuerdo de París contempla la posibilidad de que una de las partes decida dejar de serlo, pero sujeto a determinadas condiciones, por lo que ahora está por ver cómo se lleva a la práctica el cumplimiento deAsí, un país podrá solicitar su retirada con una petición escrita que seráy que, además, no podrá presentar hasta que hayan pasado al menos tres años desde la entrada en vigor del Acuerdo de París.En la práctica ello implica que aunque Trump haya anunciado el abandono de Estados Unidos,(el convenio internacional entró en vigor el 4 de noviembre de 2016) y no se haría efectivo hasta un año después, en noviembre de 2020.El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama ha lamentado que su sucesor en el cargo, Donald Trump, haya decidido romper con el Acuerdo de París, ya que implica, y confía en que estados, ciudades y empresas tomen las riendas paraObama, impulsor de un acuerdo del que forman parte más de 190 países, ha recordado en un comunicado el hito que supuso este pacto hace año y medio. En este sentido, ha destacado quea reducir drásticamente sus emisiones de gases contaminantes.Según Obama, entonces se apostó por un futuro con menos emisiones, incluso"El Acuerdo de París abrió las puertas a que empresas, científicos e ingenieros invirtiesen en tecnología no contaminante en un nivel sin precedentes", ha subrayado el exmandatario, que ha destacado de forma particular el crecimiento de nuevas industrias como las relacionadas con las energías renovables."Las naciones que permanezcan en el Acuerdo de París serán las que recojan", ha añadido, en una nota difundida inmediatamente después de que Trump tomase la palabra para anunciar que cumplía con su promesa electoral.