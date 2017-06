"Está remitiendo sus correos a una dirección que 'automática' borra cualquier información"

info Libre

info Libre

16 de mayo: primer correo de infoLibre a Moix

Info Libre

info Libre

17 de mayo: segundo correo de infoLibre a Moix

info Libre

18 de mayo: tercer correo de infoLibre a Moix

info Libre

19 de mayo: correo de la Secretaría del Fiscal Jefe a infoLibre

19 de mayo: Respuesta de infoLibre a la Secretaría del Fiscal Jefe

info Libre

info Libre

r

29 de mayo: burofax de infoLibre a Moix

info Libre

info Libre

"Respondo a los medios que me piden las cosas con educación", afirmóel martes en una entrevista con Ángels Barceló en la Cadena Ser, para explicar por qué no había constestado a las preguntas desobre su empresa panameña.Este periódico reproduce a continuación, de forma íntegra, las seis comunicaciones que se han producido entrey Moix desde el 16 al 29 de mayo, para que los lectores puedan juzgar por sí mismos. El pasado 26 de abril , este periódico desveló que en 2009, cuando era fiscal superior de Madrid, Manuel Moix archivó una denuncia de la asociación Parque Sí en Chamberí contra el ahora encarcelado Ignacio González. Moix archivó el caso sin realizar una sencilla diligencia de investigación, que habría servido para destapar el escándalo de corrupción. En la denuncia figuraban todos los datos de las empresas relacionadas con la adjudicación del campo de golf del Canal que ahora sí han investigado el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Manuel Moix, que entonces era el fiscal superior de Madrid, no se limitó a archivar la denuncia. Además, lo hizo con un escrito de cinco folios en el que aseguraba que no existía “ni indicio”, ni “rastro”, ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de González.le envió ocho preguntas, a través de los portavoces habituales de Fiscalía, a las que. Así quedó reflejado en esta información: Las ocho preguntas que Moix no responde sobre su decisión de archivar el 'caso González' en 2009 Días después, este periódico intentó solicitar una entrevista con el fiscal jefe de Anticorrupción, y desde la Fiscalía se le indicó que los asuntos de comunicación los llevaba directamente Manuel Moix. Así que, el 16 de mayo, desdese le envió el primer mensaje a la cuenta de correo corporativo del fiscal. Además de solicitar la entrevista, se le adjuntaban las preguntas que quería plantear este periódico, por si no quería responder en persona.Manuel Moix no respondió, ni para dar acuse de recibo del correo.Ante la falta de respuesta, desdese envió un segundo correo al entonces fiscal jefe de Anticorrupción. Además de reenviarle las preguntas planteadas, en el texto se indicaba: "Le envié ayer un correo porque desde la Fiscalía General me indicaron que como portavoz para estos temas en Anticorrupción debería hablar con usted. Se lo reenvío de nuevo, por si no lo tiene a mano".Manuel Moix no respondió, ni para dar acuse de recibo del correo."Le escribo por tercera vez en relación con unas preguntas que le he planteado en mis dos correos anteriores, en mi calidad de director y periodista de. En la Fiscalía General del Estado me indicaron, de forma oficial, que el portavoz de Anticorrupción era usted y que le dirigiese a usted las preguntas. Pero usted ni siquiera acusa recibo de mis correos". Así comenzaba el tercer correo enviado a Moix.La misiva continuaba señalando: "La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción son organismos públicos y, como le indiqué en los dos correos anteriores, si usted no es la persona que actúa como portavoz de Anticorrupción le ruego que me indique a quién debo dirigirme. Pero, como director de un medio de comunicación, quiero saber quién es el portavoz de una institución pública como Anticorrupción. Es algo inaudito, que jamás me ha ocurrido en 27 años de ejercicio profesional, que una institución pública que se sostiene con los impuestos de los contribuyentes oculte a un medio de comunicación quién es su portavoz o que su portavoz no responda".Y se le advertía de que esta situación estaba "atentando claramente contra el derecho a la información, un derecho fundamental protegido en nuestra Constitución", y que dejaba al periodista en "una situación de enorme indefensión".Manuel Moix no contestó pero, al día siguiente, respondió su Secretaría. El contenido del mensaje era el siguiente:"Buenos días: indicarle que está remitiendo sus correos a una dirección de correo que automática [sic] borra cualquier información, la dirección a la que debe enviarlos es fiscalia.anticorrupcion.fj@xxxxxx. En cualquier caso, pongo en su conocimiento que desde la Fiscalía no se contestará a ninguna cuestión que se plantea, en asuntos que haya intervenido el Ministerio Fiscal".Nada más recibir el correo anterior, desdese contestó a la Secretaría de Manuel Moix. El texto comenzaba así:"En primer lugar, encantado de saludarles y muchas gracias por su respuesta. No podía imaginar que la cuenta de correo profesional del Sr. Moix “borra automáticamente cualquier información”.En todo caso, como le indiqué al Sr. Moix en los tres correos escritos con fecha 16, 17 y 18 de mayo, lo que yo necesitaba era saber a quién dirigir los correos con las preguntas de, para poder ejercer correctamente nuestras obligaciones como periodistas. Por tanto, a partir de ahoa, cuando tenga alguna pregunta que plantear al Sr. Moix, me pondré en contacto con ustedes".A continuación se reiteraba la solicitud de entrevista y se le adjuntaban de nuevo las preguntas que habían sido planteadas desde la primera comunicación, el 16 de mayo.Una vez que este periódico logró contrastar todos los datos que demostraban que Manuel Moix era dueño del 25% de la empresa panameña Duchesse Financial Overseas, el pasado lunes, a las 11.14 horas, se puso en contacto con la Secretaría del Fiscal Jefe y le envió por correo una serie de preguntas para conocer la versión de Moix. A lo largo de la mañana del lunes, este diario llamó en cinco ocasiones y siempre obtuvo la misma respuesta: Moix estaba reunido. Así que, ante su actitud,le envió a las 17:44 un burofax de cuatro páginas reproduciendo todas las preguntas sobre el caso y advirtiéndole de que era el único responsable de que la información se publicase sin su versión.Manuel Moix no sólo evitó responder a, sino que intentó lo que en el argot periodístico se llama una "voladura controlada". Se puso en contacto con El Español, medio que dirige Pedro J. Ramírez y que se prestó a publicar una información firmada por María Peral bajo el siguiente titular: "Moix heredó el 25% de una sociedad inactiva de su padre abierta en Panamá hace 30 años". La noticia contenía varias falsedades, tal y como demostró este periódico en los días siguientes.En la entrevista en la Cadena Ser, a Moix le preguntaron por el burofax. Respondió lo siguiente: "Yo no lo he recibido. Yo no digo que en la Fiscalía no esté, pero yo personalmente no lo he recibido. He recibido un correo electrónico".Aquel día dijo que no pensaba dimitir. Este jueves, Manuel Moix se vio obligado a dejar el cargo.