Errejón pide la dimisión del fiscal Maza y de Catalá por "enviar a Moix a amordazar a la justicia"

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos , pidió este domingo la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por "enviar a Moix a amordazar a la justicia", informa Europa Press.Para Errejón, ambos han sido también "enviados" en unque a su juicio está llevando a cabo el Gobierno , según explicó en declaraciones a los medios en un acto en Fuenlabrada (Madrid) en el que también participaron Juan Carlos Monedero y el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar.De hecho, cree que la reciente dimisión del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, muestra que es "absolutamente necesaria" una moción de censura al actual Gobierno para "dar soluciones sociales a los problemas que la crisis ha puesto encima de la mesa" y paraa la incidencia que, según sostiene, mantiene el Ejecutivo sobre las investigaciones sobre corrupción.Así, rechazó la afirmación de que la corrupción "es un problema de todo el país" y se mostró convencido de que "es un problema del Gobierno" de Rajoy y pidió al resto de partidos paraAl ser consultado sobre los apoyos que barajan para la moción de censura, Errejón se mostró convencido de que "han existido" apoyos y aseguró que desde Podemoscon otras fuerzas políticas, aunque descartó sumar fuerzas con Ciudadanos porque "ha decidido apoyar al peor PSOE en Andalucía y al peor Partido Popular en Murcia o en Madrid". "Ya sabemos su respuesta", indicó.Sin embargo, sí apeló al PSOE , al que requiere para que sumen fuerzas, argumentando que "lo más importante no son las siglas" sino no tener que "avergonzarse cada vez que se pone el televisor"., afirmó el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, algo en lo que coincidió secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar."Son mociones de censura que no van encaminadas a cambiar el Gobiernosino a presentarle a toda la ciudadanía la posibilidad de que haya una alternativa al PP", indicó Espinar sobre las mociones que presenta su partido en el Parlamento nacional y en el de la Comunidad de Madrid.Por su parte, el exsecretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos Juan Carlos Monedero pidió "no rebajar a nivel de chismes" los escándalos de corrupción y se mostró convencido de que pasarlos por alto "parece que es consentirlo y tirar por la borda la democracia". "Ha costado mucho la democracia en este país", subrayó, convencido de quepor el número de dirigentes implicados en casos de corrupción.Al inicio de su intervención, Errejón manifestó la condena de Podemos al atentado ocurrido este sábado por la noche en Londres y el deseo de una pronta recuperación para los heridos y "muy en particular para el compatriota español". También incidió en la "buena labor" de las fuerzas del orden británico y en el deseo de "mantenerse firmes en las defensas de los derechos y libertades".