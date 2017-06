no va a consentir que los partidos de la oposición conviertan en unala Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. En esto insistió este lunes, en rueda de prensa, el vicesecretario de Organización de los convervadores,El partido que sostiene al Gobierno está dispuesto, incluso, a tomar medidas legales., se preguntó el número tres de los conservadores. "¿Es legal que se pueda hacer una causa general contra el PP? ¿Es legal algo que no se delimite el ámbito temático?, añadió.Será este martes cuando la Mesa de la Comisión de Investigación sobre la caja b del PP se reúna en el Congreso para analizar los planes de trabajo de este órgano parlamentario.En estos momentos, la dirección nacional del PP está estudiando casos similares en comunidades autónomas y ayuntamientos a fin de armarse de jurisprudencia por si toman la decisión de llevar el tema a los tribunales.En este sentido, recuerdan que ya se declaró "nula" una comisión similar en el, ahora en manos de Manuela Carmena.Eso no es procedente. La inquisición hace mucho tiempo que desapareció en España y afortunadamente ya no existe", sostuvo Maillo.A diferencia de los partidos de la oposición, en el PP pretenden que la comisión aborde los hechos ocurridos a partir de 2015. Además, insisten en que lo que ocurra en el Congreso no debe afectar a las investigaciones judiciales.