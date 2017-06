El escándalo de la sociedad panameña del ex fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, sigue generando reacciones. Este lunes, Podemos insistió en que la asunción de responsabilidades no termina con la dimisión de Moix, ya que éste fue nombrado por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y anunció que propondrá en el Congreso quepara evitar que sea "nombrado a dedo" por el Gobierno.Así lo anunció Noelia Vera, portavoz de la ejecutiva de Podemos, tras la reunión que mantuvo este órgano en la mañana del lunes. Ahora mismo, el Gobierno tiene la capacidad de nombrar al Fiscal General del Estado sin pasar por ninguna otra instancia, y eso es lo que el partido morado quiere modificar. Según el mecanismo propuesto por Podemos, serían el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y "juristas de reconocido prestigio" quienes tendrían que elegir varios nombres para el puesto, de los cuáles el Congreso de los Diputados–es decir, de tres quintos o incluso mayor–. Una vez esos nombres pasasen el filtro de la Cámara baja, el Gobierno tendría la capacidad de escoger uno de ellos para ser fiscal general del Estado.La portavoz apuntó que se respeta la capacidad final de decisión del Gobierno porque es un "derecho constitucional" del Ejecutivo, ya que la Carta Magna establece que "el Fiscal General del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno". Según explicó igualmente Vera, de los tres candidatos aprobados por el Congreso a propuesta del CGPJ,De esta forma, está previsto que la propuesta de modificación del método de elección del fiscal general del Estado sea incluida, en el discurso que ofrecerá en el Congreso durante el debate de la moción de censura presentada por su grupo parlamentario contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ciudadanos, por su parte, anunció la semana pasada que presentaría una iniciativa similar en la Cámara baja, aunque no ofreció detalles sobre el método que plantearán para escoger al fiscal general del Estado, que en todo caso no sería nombrado unilateralmente por el Gobierno, como hasta ahora.