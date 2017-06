Archivan la causa sobre la mordida por la que Sufi habría pagado una campaña de Cospedal

Incluso, en lo concerniente a la viabilidad económica de la oferta de Sufi, consta que la empresa consultora, una vez que recibió documentación complementaria de la entidad, emitió informe en el que llegó a la conclusión de que existía una correlación entre los gastos directos y los precios unitarios descompuestos ofertados. Destaca el juzgado que tras la firma del contrato, la Junta de Gobierno de la ciudad de Toledo, en la sesión plenaria convocada por vía de urgencia y celebrada el 23 de mayo de 2007 –aún con Gobierno del PP–, ratificó un "protocolo" que implicaba

una modificación del precio del contrato.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo ha acordado elde la causa que investigaba la supuesta mordida derecibida por el PP de Castilla-La Mancha para financiar la campaña electoral deen las elecciones autonómicas de 2007, teóricamente entregada a cambio de la adjudicación del contrato de recogida de basuras de la ciudad de Toledo a la empresa Sufi, filial de Sacyr, cuando gobernaban los conservadores.Este auto, emitido este mismo martes y al que ha tenido acceso Europa Press, viene a la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en acción, Izquierda Unida y Federación Los Verdes frente a una providencia del 3 de marzo de 2017 del propio juzgado, que ahora se confirma en su integridad. En esta causa llegó a ser citado a declarar en calidad de investigado el exalcalde de la capital regionaly su antiguo equipo de Gobierno por la posible comisión de un presunto delito de prevaricación en la concesión y ejecución en 2007 de un contrato de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr, que, según el extesorero del Partido Popular, se realizó como contrapartida a una donación.En marzo de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se inhibió a favor de los Juzgados de Toledo para que investigaranen la concesión y ejecución del citado contrato de basuras. Explica en sus razonamientos jurídicos este auto que tanto para la prevaricación administrativa como para la judicial, "no basta la mera ilegalidad a este respecto", y según la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este ámbito "no existen estos delitos cuando la resolución correspondiente es sólo una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en el ámbito del derecho"."Es decir, la injusticia ha de ser tan notoria que podamos afirmar que nos encontramos ante una resolución arbitraria". Tal y como añade el auto, el informe de la Intervención General analizaba pormenorizadamente el modo en el que la empresa consultora evaluó las diferentes ofertas en relación con los criterios de valoración incluidos en el pliego, sin detectaro desviación en la labor de la consultora.Este "protocolo", según la denominación que las partes firmantes otorgaron al propio documento, está datado el día 21 de mayo de 2007 y fue suscrito por el concejal de Hacienda, Lamberto García Pineda, y Manuel Fueris en representación de Sufi. En él se establecieron dos estipulaciones, ya que se pactó la modificación del convenio colectivo que iba a regir entre trabajadores y empresa; y en la segunda, se acordó una modificación del precio del contrato de limpieza, el cual experimentaríadel año anterior más cinco puntos el primer año del nuevo convenio colectivo, e IPC del año anterior más seis puntos para el resto de los años.La ratificación del mencionado "protocolo" se produjoalguno ni se expidiera ningún tipo de informe por los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento, aunque no alteró la competencia última del órgano competente para asumir la resolución adoptada.El auto también aborda la posible comisión de un delito de cohecho en esta causa por parte del gerente del PP regional,. "Consta en las actuaciones un documento con la firma y rúbrica de Cañas que contiene la siguiente declaración: 'He recibido de Luis Bárcenas con fecha de 12/02/2007 100.000 euros y con fecha 28/3/2007 100.000 euros'", recuerda el juzgado."José Ángel Cañas sí admitió que él firmó y escribió de su propio puño y letra el texto que contiene el recibí, dato que fue corroborado por la prueba pericial caligráfica", agrega el auto, que recuerda que Cañas "declaró haber percibido ese dinero" si bien en sede judicial matizó que "no percibió suma alguna". Considera el juzgado que es "ilógica que Cañas, licenciado en Derecho con funciones de relevancia, firmara un recibí declarando percibir una suma de dinero de relevante cuantía sin que, realmente, existiera ninguna contraprestación económica correlativa a la declaración que en tal documento se efectuaba", valora el juzgado, si bien añade que aunque se pudiera considerar acreditada la entrega de esta suma de dinero, no se ha aportado a los autos prueba directa o indiciaria "en virtud de la cual pueda establecerse con rigora".Y, aún en el supuesto en el que se entendiera probada esta entrega de 200.000 euros al señor Cañas, "de partidos políticos en la medida en que dichos tipos penales entraron en vigor el día 1 de julio de 2015, una fecha muy posterior al momento en el que tuvo lugar la firma del recibí que se ha aportado a las actuaciones".