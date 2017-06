El PP denuncia una "conjura" de la oposición en la comisión de la 'caja b' para "lincharle" y "condicionar" a los jueces

El portavoz parlamentario del Grupo Popular,ha asegurado este martes que "por primera vez en democracia" se está produciendo "una conjura de varios partidos" en la comisión de investigación sobre las cuentas del PP para "linchar" a su formación y. Además, ha dicho que se buscala decisión de los jueces y anuncia que utilizará todas las opciones legales para defenderse ante esteha enfatizado Hernando en una rueda de prensa en la Cámara baja, tras la reunión de la Junta de Portavoces. A su entender, si esos partidos de la oposición "de verdad estuvieran comprometidos con la regeneración y la transparencia" no se opondrían a que también se les investigara, informa Europa Press.Así, el dirigente del PP les ha afeado que se pongan de acuerdopara quede Podemos, ni "el caso del 3%" que afecta al PDeCAT, ni el crowdfunding que, según ha dicho, han utilizado tanto Pedro Sánchez como el partido deAdemás, ha recordado que PSOE e IU ya están "personados" en el caso Gürtel que se enjuicia en lay estánTras insistir en que esa comisión debe acotarse temporalmente y también en el ámbito territorial, se ha preguntado "qué sentido tiene" crearla si va a habery "las conclusiones ya están hechas" de antemano."Estamos sencillamente ante una situación en la que por primera vez en democracia,ha enfatizado, para añadir que se está buscando hacer "juicios paralelos" con los que "condicionar la actividad de los jueces".Ante el "caos" que "algunos" buscan en esa comisión, Hernando ha justificado que su partido busque fórmulas para defenderse si la oposición continua en la misma línea con el fin de "proteger sus derechos".ha advertido.Al ser preguntado si no quieren ahora que se investiguen las cuentas del PP por qué lo firmaron en el pacto de investidura con Cs, Hernando ha manifestado queEl portavoz del Grupo Popular ha pedido "respetar" el acuerdo del Pleno del Congreso que establecía que el objeto de esa comisión de investigación era analizar laEn este punto, ha subrayado que fue en 2015 cuando se tipificó en el Código Penal el delito de financiación ilegal.y no una comisión de investigación sobre la financiación del PP,, ha aseverado.