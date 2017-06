El PP rechaza en Galicia la investigación a Villar Mir impulsada por la oposición

"Algo que ocultar"

Toda la oposición en el Parlamento gallego, incluido el PSdeG, ha pedido en el pleno la creación de unaEl PPdeG, por contra, ha rechazado esta solicitud, que de esta forma no ha salido adelante.La solicitud partía de BNG y En Marea y, en sus respectivas intervenciones, tanto len torno a la compañía de una persona, Juan Miguel Villar Mir, investigada "por la supuesta financiación irregular del Partido Popular".Este debate se produce en el marco del intento de Ferroatlántica (del grupo Villar Mir ) de segregar las dos principales actividades que desarrolla en la Costa da Morte (A Coruña) , laLa petición de BNG y En Marea apoyada por los socialistas pretendía, de hecho, hacer un seguimiento de esta operación, pendiente de laAl arranque del pleno, Pontón, en primer lugar, ha defendido la necesidad de esta comisión para ejercer el correspondiente "control" al Gobierno y por dilucidar si de la Operación Lezo La portavoz del BNG ha identificado los, entre otros.Al respecto, ha destacado que su intención es que, en un alegato por "la transparencia y la verdad".A continuación, Villares ha alertado de que existe "una duda razonable" acerca de la financiación del PP y que involucra a Villar Mir. A él, peroAnte ello, ha abogado por la constitución de una comisión de investigación, para "comprobar los datos" y "verificar" si esas sospechas son ciertas."No deberían temer esta comisión", ha agregado también el portavoz de En Marea dirigiéndose a los populares, antes de llamar la atención sobre que "no se puedePor su parte, el socialista Juan Manuel Díaz Villoslada ha explicado que, para no correr el "riesgo" de "minusvalorarlas"; y, por otro, ha llamado a los populares a sumarse a la "necesaria regeneración democrática".Villoslada ha comenzado su discurso indicando queo cualquier otra clase de delitos". Así, ha resaltado que la petición de Bloque y En Marea "parece a priori abrir una causa de carácter general".Asimismo,también con su grupo, al que ha situado "en el centro de la decisión".Tras lanzar el mensaje al Gobierno gallego de que la decisión "final" sobre el veto a la segregación será "de carácter político", obviamente "dentro de la legalidad",Y, en este extremo, ha anunciado quey que "si aparecen irregularidades se actuará en consecuencia". "Si no, la sombra de la sospecha desaparecería", ha apostillado.Hace tan solo siete días,y habló de "fabulaciones", si bien defendió comprobar si hay algún "indicio" que avalase la investigación.Precisamente, la popular Paula Prado ha recordado en su turno palabras de Leicega de las últimas semanas, para afirmar queFrente al "populismo barato", Prado ha opinado que la, por lo que ha apostado por "que la justicia llegue al final" y se ha mostrado contraria a la realización de "juicios paralelos"., a cuyo portavoz, Luís Villares, ha reprochado que persiga el desarrollo de una "investigación prospectiva", en una política "de tinta de calamar" con la que "quieren sembrar la duda"., mientras, según ha criticado el portavoz de En Marea, el hoy líder del PPdeG estaba "rodeado de narcotraficantes", en alusión a Marcial Dorado.Entre tanto, al BNG, la popular le ha recordado la, y ha asegurado que "según su reflexión" el PP "tendría que hacer una investigación porque están bajo sospecha todos los contratos" firmados durante esta época.En la misma línea, ha señalado a, para una residencia. "¿También está bajo sospecha -esta adjudicación-? Ah, no; solo están bajo sospecha cuando son con administraciones del Partido Popular", ha afeado la parlamentaria.En resumen,, y ha afirmado que esta "llega a donde no llega una investigación parlamentaria".