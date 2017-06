La gestora del PSOE se disuelve sin hacer ruido

Contratos que no se renuevan

A puerta cerrada y con una reunión de trámite. Así se despidió este martes la comisión gestora del PSOE , presidida pory que lleva dirigiendo el partido desde la noche del 1 de octubre de 2016, cuando Pedro Sánchez presentó su dimisión como secretario general tras quedarse en minoría en el Comité Federal.La reunión de este martes, según miembros del órgano, transcurrió en un ambiente de normalidad. Estaba previsto que Fernández presentase un informe político al inicio de la cita a modo de balance de su labor durante estos meses. Sin embargo, el asturianoa los presentes y no entró en más detalles.El presidente de la gestora también confirmó que acudirá al Congreso Federal pero queque se celebrará del 16 al 18 de junio. El dirigente comunicó igualmente hace días su decisión de no presentarse a la reelección como secretario general del partido en Asturias, aunque agotará su mandato como presidente del Principado.Mario Jiménez, portavoz durante estos meses de la dirección interina, tampoco intervendrá en el Congreso Federal. Lo habitual es que la dirección saliente haga balance de su etapa al frente del partido en el cónclave y. En esta ocasión no será así, y está por ver quién inaugura el 39º congreso de los socialistas.Según lo acordado en la última cita de la gestora,que contrató la dirección interina del partido. El 15 de junio también saldrá del PSOE el actual gerente, Gregorio Martínez, con lo que la nueva dirección de Sánchez tendrá que elegir próximamente al nuevo responsable de las finanzas de la organización.Martínez llevaba en el cargo desde enero de 2014. Durante la campaña de las primariasiniciado por los sanchistas. Los afines a Sánchez, por su parte, le acusaron de comprobar si las personas que donaban a la candidatura del hoy secretario general eran o no afiliados del partido De acuerdo con estas fuentes,ocuparon gran parte de la reunión, que se extendió por espacio de aproximadamente hora y media. Desde que Sánchez ganase las primarias del pasado 21 de mayo, la gestora y el equipo del nuevo líder han ido coordinándose para decidir las cuestiones relativas a la organización del cónclave.Entre las novedades está el deseo de Sánchez de clausurar el congreso con un gran acto público , lo que obligará a modificar los horarios del congreso. Así, las votaciones de las enmiendas a la ponencia, y para el domingo quedarán sólo las votaciones de la Ejecutiva y de los miembros del Comité Federal, además del citado acto con la militancia.Pese a que la gestora no se reunirá más,. Seguirá ostentando la dirección ejecutiva, formalmente, hasta que se constituya la mesa del Congreso Federal. A su vez, ese órgano traspasará los poderes a la nueva Ejecutiva de Pedro Sánchez, que se aprobará en la mañana del domingo 18 de junio.A su llegada al encuentro, Francisco Ocón , miembro de la gestora y secretario de Organización del PSOE de La Rioja, expresó su satisfacción por el fin de la dirección provisional. Ocón opinó que su mandato debería haber sido "mucho más corto" y que su comportamiento, informa Europa Press.En una línea similar a la de Ocón –uno de los dos miembros de la gestora que no estaban alineados con Susana Díaz, al igual que el balear Francesc Antich, que no asistió este martes–, se pronunció horas antes el portavoz provisional en el Congreso, José Luis Ábalos, que sostuvo quedurante estos meses.Al término de la reunión, el portavoz de la gestora y hombre de confianza de Susana Díaz, Mario Jiménez, replicó que. Jiménez, que ha ejercido la portavocía del órgano durante más de ocho meses, no atendió otras preguntas de la prensa.