El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia,, se enfrentará al PSOE y al PP , que el Congreso acogerá el próximo 13 de junio ya que los grupos parlamentarios tomarán la palabra de menor a mayor, empezando por el Mixto y acabando con los conservadores, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.Conforme a la propuesta de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el formato aprobado en la Junta de Portavoces, el debate se iniciará a las nueve de la mañanaque suscribieron la moción de censura, en este caso, la portavoz parlamentaria, Irene Montero.En esa intervención, para la que no tiene tiempo tasado,, con lo que será un discurso eminentemente crítico contra el PP.A continuación, será el turno del candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, quien, también sin límite de tiempo , intervendrá para exponer el programa político de su hipotético Ejecutivo.El Gobierno, que, podría tomar la palabra después de la intervención de Montero, como ocurrió en las dos únicas mociones de censura anteriores (1980 y 1987), o bien al término del discurso del aspirante a La Moncloa. Eso sí, el interpelado por el Ejecutivo, sea Montero o Iglesias, tendrá derecho a responder.Tras el correspondiente receso que decida la Presidencia de la Cámara,, que intervendrán de menor a mayor, es decir, comenzará el Grupo Mixto, al que seguirá el PNV, ERC, Ciudadanos, Unidos Podemos, el PSOE y el PP.Cada uno de los grupos contará con una, pero se da por hecho que Pablo Iglesias los irá contestando uno por uno.En el caso del Mixto,(PDeCAT, Compromís, Bildu, UPN, CC, Foro y Nueva Canarias), y en el de Unidos Podemos, ya no intervendrá Podemos pero sí lo harán sus socios y confluencias --Xavier Domènech (En Comú), Alberto Garzón (IU) y Antón Gómez-Reino (En Marea)--, cada uno de los cuales dispondrá de diez minutos.Por tanto, el debate con los grupos mayoritarios: por el PSOE intervendrá el nuevo portavoz, José Luis Ábalos, y se supone que la voz del PP la llevará Rafael Hernando. También en esta parte del debateUna vez debatida la moción, se procederá a su votación. Aún está por determinar si tendrá lugar el mismo martes o ya al día siguiente. En las mociones precedentes, el debate se ha sustanciado en dos jornadas.En este caso todo dependerá del tiempo que utilice el aspirante a la Presidencia, de las posibles intervenciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy y de la decisión que a este respecto adopte la Presidencia del Congreso.Para que la moción de censura salga adelante, no sólo necesitará más votos a favor que en contra, sinoDe momento, Unidos Podemos sólo tiene asegurado el apoyo de los 9 diputados de ERC y los cuatro de Compromís, lo que suma 80, a casi cien votos de la mayoría absoluta que requiere.La Constitución establece que los firmantes de una moción de censura fracasada, pero en todo caso Unidos Podemos sólo ha utilizado el aval de 35 de sus 67 diputados, sin contar a sus socios de Compromís.Y en el hipotético caso de que la moción reúna al menos 176 votos necesarios para ser aprobada,, puesto que el candidato a presidente se entenderá que ha recibido la confianza de la Cámara.