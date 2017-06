El director del CNI dice que en España las "cifras" de yihadistas son "muy manejables"

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán , ha asegurado que aunque en España se puede producir en cualquier momento un ataque terrorista,"Desde la radicalización , el reclutamiento, lo que hacen cuando están haciendo la yihad y el regreso a España".Según Sanz Roldán, el único modo de controlar el yihadismo es seguir controlando "el camino de entrada y salida".. En el momento que no sea así, te falta un dato y ya el control no puede ser absoluto", ha advertido.El responsable del CNI se ha pronunciado de este modo durante su participación en, donde tras precisar que en España no se están produciendo los ataques que se están dando en otros países europeos porque, a su modo de ver, existen elementos que pueden ser eficaces en la lucha contra el terrorismo. "Aunque no nos podemos poner la medalla, porque se puede producir en cualquier momento y lugar", ha avisado.Según Sanz Roldán, a esas cifras "muy manejables" de yihadistas que hay en España -"frente a países como Túnez donde puede haber cerca de 3.000 retornados"- se une el hecho de quey la experiencia vivida con la banda terrorista ETA., ha precisado el responsable del CNI, que también ha destacado que en España, frente a otros países, existe una capacidad superior de generar empatía con los inmigrantes, pues se hacen "más esfuerzos por la integración".En este sentido ha incidido en la necesidad de analizar si "verdaderamente los flujos migratorios traen inestabilidad y de qué tipo",, pues solo menciona el problema "pero no se va más lejos".Y es que, a juicio del responsable del CNI,pues en el caso de España, "que no es un mal ejemplo de integración", no existen "guetos" de inmigrantes como se pueden dar en otros países europeos., ha advertido el responsable del Centro Nacional de Inteligencia, que ha puesto en valor el trabajo coordinado que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.De forma previa a su ponencia, a preguntas de los medios, ha recordado que la amenaza yihadista en España sigue siendo "realmente alta" pues se sitúa en nivel 4. "Nos estamos protegiendo como mejor podemos", ha asegurado.