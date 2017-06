El líder del PP de Almería salva con una tránsfuga el pleno para exigir su dimisión

info Libre

Amat: "La tontería más grande que me echado a la cara"

(90.000 habitantes), tiene ante si un panorama judicial incierto, pero su situación política es estable. Su partido no lo discute. No se alza una voz contra él en la formación que lidera en Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla.de los compromisarios que participaron en el congreso provincial.También, a pesar de que su grupo municipal no tiene mayoría absoluta.El pleno del Ayuntamiento de Roquetas celebró este miércoles una sesión extraordinaria,, investigado por la justicia a causa de una red de empresas supuestamente vinculadas a él mismo y a sus familiares que, según la Policía, han podido recibir trato de favor., que no está imputado por ningún delito y niega la comisión de ninguna ilegalidad."[En 2015] fuimos a las elecciones imputados. Ustedes lo que no pueden perdonar es que Gabriel Amat y su equipo de hombres y mujeres, en unas elecciones libres para que la gente vote lo que crea oportuno o lo que le dé la gana, tuvieran 20 puntos más que el partido socialista", afirmó [40,94% a 21,11%]. Y advirtió: "Mientras que dios me tenga tranquilo, a gusto y con salud, aquí estaré. Así de claro. No me van a doblegar".La Fabriquilla, el caso por el que fue imputado anteriormente, se archivó . Amat se mostró convencido de que l a investigación sobre la red empresarial también quedará en nada. Varias veces señaló que "el tiempo" le daría la razón y pondría a cada uno en su sitio.El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) ha ordenado laEn 2015 perdió su mayoría absoluta como regidor. Cosechó 12 de 25 concejales, con lo que su posición se hizo más frágil.No obstante,. El resto de partidos, PSOE (6 concejales), IU (3) y Tú Decides (1) llevan todo el mandato tentando con una moción de censura a Ciudadanos, que no la descarta pero recuerda que Amat no está imputado por ningún delito. Si lo acaba estando, C's siempre ha dicho que que apoyaría la medida, pero ya no es posible.Como publicóen marzo, u na concejal tránsfuga salida del PSOE y que ha pasado a no adscrita, María José López Carmona , ha desactivado la opción de una moción de censura.Con los votos a favor del PP y de dicha concejal, 13 sobre un total de 25,, la misma que tenía antes como portavoz adjunta del PSOE. Es decir, 2.135 euros netos al mes.El mapa ha cambiado decisivamente. La ley de régimen electoral general de 2011, que tiene entre sus principales propósitos evitar el transfuguismo, establece que si entre los proponentes de una moción de censura hay un concejal que se ha salido de su grupo (situación en la que está López Carmona), hará falta un proponente más. Es decir,Por lo tanto, cuando la semana pasada se conoció que las investigaciones sobre Amat se han concretado en diligencias previas sobre 25 empresas,. Pero tampoco ha salido adelante. Y además ha quedado claro que López Carmona está del lado de Amat.. Amat ya no depende en exclusiva de C's, tiene un nuevo apoyo más fiable aún.La situación judicial del alcalde es compleja.. Además la Fiscalía Provincial lo denunció en septiembre del año pasado por los supuestos delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias y actividad prohibida a funcionario público., a Jarquil Verde, una empresa de su yerno José Zapata Pomares, que además de estar casado con la hija de Amat era "socio comercial" del alcalde. PSOE, IU y Tú Decides consideran que la situación de Amat es insostenible.Manuel García, portavoz del PSOE, afirmó que con el actual "estrechamiento del cerco judicial" en torno a Amat, el alcalde "no está en condiciones de seguir presidiendo este ayuntamiento".Tambiénaludiendo tanto a su delicada situación judicial como a la inconveniencia de compatibilizar sus cargos orgánicos e institucionales.y se quejó de que se culpara al partido naranja de la situación. "Ciudadanos es culpable de la muerte de Manolete y del asesinato de Kennedy", ironizó. Baca insistió en que, en caso de imputación, pedirá la dimisión de Amat, aunque ahora previsiblemente no saldría adelante., que le preguntó a Amat si la apertura de nuevas diligencias hacía "más grave o menos grave" el caso. Fue su momento más incisivo contra el regidor.López Carmona criticó a los partidos firmantes de la moción por su falta de "ética" y especialmente al PSOE, que, a su juicio, debería haber escarmentado de pedir dimisiones precipitadas porqueAmat cerró el pleno: "Vamos a tener tranquilidad. Vamos a no abusar de lo que no tenemos que abusar.Las personas tienen un límite".Esto es competencia o bien de una moción de censura, o bien de las urnas, o bien de que Gabriel Amat diga me voy. Pero ustedes no son quiénes para hacer esta pantomima".