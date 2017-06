El Tribunal de Cuentas pide poder fiscalizar las fundaciones de los partidos para evitar el desvío de fondos

Definir donaciones y aportaciones

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda , reclamó este miércoles en el Congreso una reforma legal que dé más poder a este órgano para, más allá del ámbito de las subvenciones, de manera que se pueda. También ha pedido que se apliquen a las fundaciones los mismos requisitos y limitaciones que se exigen a los partidos en materia de donaciones.Así lo ha expuesto Álvarez de Miranda ante la Comisión Anticorrupción del Congreso, donde ha acudido dentro de laconvocadas por éste órgano para recabar propuestas destinadas a mejorar el actual régimen de financiación de los partidos políticos.El máximo responsable del fiscalizador ha admitido que uno de los aspectos que más "preocupación" le generan es laAunque, ha explicado, que "es cierto que no se permite a las fundaciones asumir gastos que corresponden a los partidos", en la medida en que éstas pueden hacer aportaciones a las formaciones políticas, "se produce un corte en la secuencia de control, de manera que,".Este agujero, que también ha sido puesto de manifiesto por otros comparecientes, podría atajarse, como ha propuesto también Álvarez de Miranda, aplicando a las fundacionesAdemás, ha puesto de manifiesto quea la regularidad de las aportaciones que reciben y a los gastos financiados con subvenciones públicas, lo que restringe el campo de actuación sobre el que se centran las comprobaciones y se efectúan los cruces de información pertinentes.También en relación con las fundaciones, Álvarez de Miranda ha reclamado, dado que su distinción semántica puede dar lugar a distintas interpretaciones.Otra de sus propuestas es, en especial "las operaciones de endeudamiento a través de los microcréditos " —que utilizan formaciones como Podemos—, cuya fiscalización, ha dicho, "implica verificar la regularidad de esta financiación conforme a las condiciones estipuladas para su devolución"."Es preciso tener en cuenta —ha dicho— que dichas formas de financiación novedosas deben, existiendo un cierto riesgo, por su propia naturaleza, de que las mismas se utilicen para eludir su aplicación".Respecto a la financiación de las campañas electorales, Álvarez de Miranda es partidario de quey también ha pedido medidas para "paliar la falta de correspondencia entre el límite máximos de gastos electoral y el importe de la subvención a percibir".La necesidad deque brindan las nuevas tecnologías, así como la e, han sido otras de las sugerencias que Álvarez de la Mesa ha dejado en el Congreso.Todas estas medidas, según el presidente del Tribunal de Cuentas, deberían ir acompañadas depara que el fiscalizador pueda exigir la colaboración de otros entes para el cumplimiento de sus funciones, ya sean en materia fiscalizadora o jurisdiccional.Álvarez de Miranda ha explicado que uno de los problemas con los que se topa el Tribunal es que algunos de los proveedores que contratan con los partidos no les envían información y ha sugerido la posibilidad de que lapudiera facilitarles elpara detectar si existen disfunciones.También ha reiterado su ya clásica recomendación de que se integre en la contabilidad de los partidosy ha insistido en que ha de imponerse a todos los partidos un sistema de control interno sometido a auditoria.Respecto a las elecciones locales, ha avisado de quepara las formaciones pequeñasy de que en muchas ocasiones, dicho límite máximo "es manifiestamente insuficiente para el desarrollo de una campaña electoral". A esto se une que si se superan esos topes se puede imponer unaEn un momento de su intervención, Álvarez de Miranda ha puntualizado que, ni cuenta con las atribuciones y los instrumentos necesarios para actuar como tal, lo que ha provocado sorpresa en algunos grupos parlamentarios.El compareciente ha subrayado que el fiscalizador está poniendo todo su esfuerzo y voluntad, al máximo nivel, paray, para ello, ha ampliado sus medios humanos.Además, ha asegurado se trata de un órgano que funciona con lay profesionalidad y que cuenta con un marco jurídico e institucional que protege esa independencia "frente a cualquier injerencia ajena a la defensa del interés público".No obstante, ha admitido que existen "posibilidades de mejora en el ámbito de la independencia" y que, en una futura legislación, se podrían, pero imposibilitando ser reelegidos.Según ha detallado, el Tribunal cuenta actualmente con, pero debería tener más para "ponerse al día" y evitar el retraso en sus fiscalizaciones, un asunto que se ha comprometido a arreglar. Además, ha deslizado quede países de nuestro entorno.El Tribunal de Cuentas ha iniciado el—antesala de la posible apertura de un procedimiento sancionador— aque pen el marco de las elecciones municipales de mayo de 2015.Álvarez de Miranda precisó además que el tribunal está pendiente de iniciar el"aquejadas de determinadas circunstancias" que no ha precisado.Según se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos en aquellos comicios,hasta sumar 600.000 euros de exceso.En concreto, un total de 1.057 formaciones locales tuvieron que afrontar esas elecciones con un, que es el resultado de multiplicar por 0,11 euros el número de habitantes de los municipios donde hayan presentado lista. Y más de la mitad, un total de 532, acabaron sobrepasando ese tope con un, lo que supone una infracción sancionable. La mayoría de ellos, 524 partidos, superaron ese límite en más de un 1%.Tal y como hizo el Tribunal de Cuentas en aquel informe, su presidente ha explicado ante la comisión que elpor parte de las formaciones pequeñas en las elecciones locales espor lo que hay que revisar la legislación. También ha pedidoque se imponen por esos incumplimientos porque las juzga