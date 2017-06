El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha indicado a Europa Press que su formación presentará una queja formal ante la Mesa del Congreso por invitar este viernes a la Cámara Baja al exministro Rodolfo Martín Villa, de quien recuerda su paso por el régimen franquista y el hecho de haber sido reclamado por la Justicia argentina en una causa sobreLa Asociación de ex Diputados y ex Senadores de las Cortes Generales han organizado este viernes un acto con motivo del cuadragésimo aniversario de las elecciones de 1977, las primeras de la Transición, y en el que Rodolfo Martín Villa será, junto con el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra y el expresidente del Congreso Landelino Lavilla."Supongo que si estás conmemorando las elecciones democráticas, invitar a ese tipejo. Ay, España y su falsa transición", ha escrito Garzón en la red social Twitter.Según recuerda, Martín Villa "está buscado por" en la citada causa abierta en Argentina y "fue jefe nacional del SEU fascista" (sindicato universitario de la Falange).Por todo ello, la Secretaría de Memoria Democrática de IU ha informado de que remitirá una escrito a la Mesa del Congreso exigiendo lapor el carácter "excluyente" y "sesgado" de las fuerzas políticas invitadas, ya que sólo acudirán miembros del PP, el PSOE y la extinta UCD, no del PCE, y porque tampoco ninguna mujer esté entre los ponentes.Para IU, la "relectura" de ese momento histórico que realiza la asociación de ex Diputados y ex Senadores y que apoya la Mesa del Congreso es "sectaria, sesgada y atenta contra el respeto y salvaguarda a los Derechos Humanos" al invitar acomo Martín Villa. "Es aberrante que la sede del Parlamento desprecie de esta forma las víctimas de crímenes de lesa humanidad que supuso la barbarie franquista", denuncia la federación de izquierdas.