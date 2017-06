es el lema del 39º Congreso Federal del PSOE , que se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio. En el vídeo de presentación del cónclave, publicado este miércoles, los socialistas se presentan como "la única alternativa real al PP" y como un partido "unido, abierto, coherente, creíble, de izquierdas" y "construido por sus militantes".La grabación, de aproximadamente un minuto de duración, comienza diciendo que "España ha pasado seis años de sufrimiento, de corrupción, de precariedad, de desigualdad, de recortes, de injusticia y de mordazas", y ensalza la reacción de los ciudadanos: "A pesar de todo no os habéis quedado callados,y decir bien alto 'basta'", puede leerse en el vídeo.El PSOE , asegura el partido en esta presentación de su congreso –en la que emplea imágenes de manifestaciones y de actos de Pedro Sánchez, entre otras–, que "ha escuchado este grito y ha reaccionado sin dudar". "Tenemos la posibilidad de volver a convertir a España en. Es el momento de decir bien claro: 'Somos la izquierda'", concluye.El lema escogido recuerdaen la recta final de la campaña de las primarias: "Aquí está la izquierda" . Anteriormente, el candidato fue recibido en sus actos al grito de "no es no", la consigna que simbolizó su rechazo a la abstención en la investidura de Rajoy, y posteriormente usó el lema "sí es sí", similar al "un sí por el cambio" con el que concurrió a las generales del 26 de junio de 2016.La comisión gestora del PSOE, que este martes se reunió por última vez,para el Congreso Federal, informa El País . Sin embargo, tras la victoria de Sánchez en las primarias, la dirección interina delegó muchas de las tareas de la organización del cónclave en el equipo del nuevo secretario general y consideró que era él quien debía tomar las decisiones políticas.