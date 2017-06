El Gobierno ha admitido este jueves que el fallo del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional la llamada amnistía fiscal, pero ha subrayado que es un reproche sobre el procedimiento legislativo elegido que no cuestiona la medida, han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.En concreto, el Pleno del TC ha declaradola inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en marzo de 2012 porque utilizó para ello el decreto ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas. Eso sí, el alto tribunal califica lo ocurrido de "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".Sin embargo, desde el Ejecutivo obvian esta última crítica del TC y se centran en el procedimiento. Así, subrayan que en la sentencia no se cuestionaen sí, sino que se usara el decreto ley siendo un tema que afectaba a deberes del ciudadano, que están excluidos de esa fórmula legislativa.Por eso, las mismas fuentes insisten en que el reproche eselegido por el Gobierno del PP, el decreto ley, pero no por nada referente al fondo del asunto o la propia regularización.