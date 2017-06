Puigdemont pone rumbo este viernes al referéndum anunciando fecha y pregunta

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciará este viernes la fecha y la pregunta del referéndum tras la celebración a las 9.30 horas de un Consell Executiu extraordinarioLo hará desde el Pati dels Tarongers de la sede del Govern, donde comparecerá para pronunciarjunto al vicepresidente del Ejecutivo, el republicano Oriol Junqueras.Con este anuncio, el presidente catalán pondrá rumbo a la, una vez constatado que el Gobierno central rechaza cualquier negociación.Puigdemont asegura que mantendrá lacon el Estado "hasta el último minuto de la prórroga", pero no esperará y organizará la consulta por la vía unilateral si no es posible pactarla. El presidente y el vicepresidente anunciarán la pregunta y la fechay la CUP, los 71 diputados de la mayoría independentista del Parlament.Sobre la fecha del referéndum, fuentes conocedoras consultadas por Europa Press aseguran que la fecha más probable, aunque dejan la puerta abierta a que sea el 8.El president se comprometió a que fuera a finales de septiembre, pero el último fin de semana es la fiesta de la Mercè en Barcelona yLa gran incógnita sigue siendo la pregunta y fuentes de JxSí consultadas por Europa Press explican que se da por hecho que incluirá los: 'Estado', 'independiente' o 'independencia' y 'república'.El propio president, en una entrevista en abril,"¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Quiere que Cataluña sea una república independiente? ¿Quiere que Cataluña siga formando parte de España?".En un acto este jueves ha asegurado que la pregunta será "clara" y con—'Sí' o 'No'—, no como la doble pregunta que se diseñó para la consulta del 9 de noviembre de 2014.Otras de las dudas que el presidente y la mayoría soberanista deberán despejar es si el referéndum se convocará con una ley específica o se incluirá dentro de la ley de transitoriedad jurídica, conocida conoLos partidarios de la ley específica alegan que la ley de desconexión es la, y consideran que incluir el referéndum en ella se interpretaría como querer condicionar el resultado.Lo que está claro es que este viernes Puigdemonten alusión al referéndum, ya buscará retrasar al máximo las impugnaciones del Gobierno al Tribunal Constitucional.En un acto este miércoles en Barcelona la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reiteró: "Pueden anunciar ese referéndumy convocar cuantos actos quieran. Ese referéndum Quien no estará en el acto de este viernes serán los comuns, el partido que lidera Xavier Domènech y Ada Colau, ya que, pese a ser partidarios del referéndum, tienen dudas sobreque plantea Puigdemont.