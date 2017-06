Ábalos no descarta presentar una moción de censura "con apoyos" y pide a Podemos que deje de obsesionarse con el PSOE

"Solos no pueden"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, José Luis Ábalos , expresó este viernes que no apoyarán la moción de censura de Podemos porque "sino en la situación particular" del PSOE y por ello"mejor planteada y que cuente con más apoyos". "El tiempo nos lo dirá", apunt, según Europa Press.Ábalos, en rueda de prensa en Valencia, reprochó a Podemos que plantearan la moción de censura en medio del proceso de primarias socialista . Por ello, les pidió: "Dejen de obsesionarse con nosotros,y piense más en el propio país".En ese sentido, explicó que al Gobierno de Rajoy "le sobran razones para ser censurado" pero que la propuesta de Podemos es. Así, recordó que la formación de Pablo Iglesias , "tercer partido en la cámara", presentó esta moción "aún sabiendo que el principal partido de la oposición, el PSOE, estaba en un proceso para dirimir un liderazgo, y por tanto un interlocutor, pero también una"."Ellos sabían perfectamente que en el debate socialista estábamos quienes podíamos estar más sensibles a esas iniciativas y otros que no tenían ninguna sensibilidad de encajarla. Lo sabían y no esperaron a que se resolviera", les recriminó .Además, constató que en este "tránsito" Podemosni tampoco les presentó su programa. "Quien hace esto es evidente que", evidenció.Así, recordó que la moción de censura en España tienepara evitar que "cualquier formación política esté presentando continuamente mociones de censura reiteradamente". Para evitarlo, se debe presentar la moción con una alternativa de un candidato que presente un programa.En cualquier caso, apuntó que esta estrategia de Podemos no les "sabe mal" porque están en su derecho de tratar de. No obstante, les advirtió: "si realmente quieren acabar con el Gobierno de Rajoy".Por contra, pidió a Podemos que "se supediten a los intereses de este país y no a la imagen de este partido". Además, cuestionó que tengan "ahora toda la urgencia" cuando el pasado marzo de 2016 "se tuvo en la mano la posibilidad de que Rajoy hoy fuera historia".