Adif reubica al cargo investigado por el accidente de Angrois en una subdirección de nueva creación

"Necesidades de modernización"

Cortabitarte en Valencia

Pendiente de la Audiencia

Andrés Cortabitarte, el alto cargo de Adif investigado por el accidente del tren Alvia en Angrois en una subdirección de nueva creación dentro de una reorganización que está acometiendo el administrador de infraestructuras ferroviarias.Así, según han confirmado a Europa Press fuente de Adif, C, que hasta la actualidad no existía.De 2006 a 2013, el hombre al quepor imprudencia profesional grave, por no cumplir con los requisitos de análisis del riesgo en las vías, fue director de Seguridad en la Circulación.En esos años se produjeron momentos clave como el cambio de proyecto de la línea Ourense-Santiago en 2010, que redujo el ámbito de actuación de sistema de control constante de velocidad ERTMS hasta el kilómetro 80, de modo que no estaba presente en la curva de A Grandeira, donde descarriló el convoy.Dos meses antes de la tragedia del 24 de julio de 2013, en la que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas,para ser nombrado subdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Dirección General de Explotación y Construcción.Así las cosas, ahora sigue en el ámbito de esta dirección, a cuyo frente está la gallegay también responsable del servicio de Movilidad de la Diputación de Pontevedra.En este nuevo organigrama, al que ha tenido acceso Europa Press,, de director de Mantenimiento en la red convencional sur a director de toda la red convecional –Adif unifica la parte norte y la meridional– y la de alta velocidad, también bajo el paraguas de Pardo de Vera.Ochoa, que llegó a declarar ante el primer instructor, era director general de Operaciones e Ingeniería cuandoy responsable de la Dirección General de Explotación y Desarrollo de Infraestructura en el momento de la desconexión del ERTMS.Según las fuentes de Adif consultadas,"para hacer frente a las necesidades de modernización de la compañía y a la entrada en vigor del cuarto paquete ferroviario" que ha impulsado la Unión Europea.Esta reorganización implica algunos cambios en la estructura de dirección y en las áreas que dependen de cada una de ellas. Así, por ejemplo,En este proceso,y pasa a depender de la Dirección de Planificación –por debajo de Pardo de Vera– como subdirector general de Gestión de Almacenamiento.Adif presentó en marzo, en el consejo de administración, una primera parte de esta nueva estructura,. Desde entonces continúa avanzando en los niveles inferiores de cada equipo y prevé concluir estos trabajos "próximamente".Cortabitarte está involucrado también en la causa judicial del accidente del metro de Valencia . Recientemente, Fiscalía lo desacreditó por estar investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.Sin embargo, la magistrada que investiga aquel caso señaló que esta condición está recurrida y. También añadió que ya estuvo investigado en 2014, momento en el que la Audiencia de Valencia rechazó que esto fuera motivo de recusación.Y es que tanto el alto cargo de Adif comopor parte de Andrés Lago Louro, ante al que se acogió a su derecho a no declarar.La Audiencia Provincial de A Coruña debe pronunciarse sobre si acepta sus alegaciones y le retira esta condición o si, por el contrario,, como requirió el fiscal Antonio Roma antes de dejar el área de Compostela.