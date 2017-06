El PSOE pide la reprobación de Montoro en el Congreso por facilitar la "impunidad de los defraudadores"

El PSOE promoverá en el Congreso de los Diputadosministro de Hacienda, tras declarar este jueves el Pleno del Tribunal Constitucional que la amnistía fiscal que el Gobierno de Rajoy aprobó en 2012 por la vía urgente del decreto ley es inconstitucional . Los socialistas ya exigieron este jueves la dimisión "inmediata" de Montoro y preparan ahora una ofensiva parlamentaria en su contra.El portavoz provisional del grupo parlamentario, José Luis Ábalos , presentó este viernes una proposición no de ley a la Mesa de la Cámara baja, donde se propone la reprobación del ministro por "mediante la amnistía fiscal (...) vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales".Los socialistas consideran que la amnistía era "injusta e inmoral" y que otorgaba un tratamiento "mucho más favorable" para quien había "incumplido sus obligaciones tributarias" que para el contribuyente "cumplidor que paga puntualmente". Además, subrayan, ", permitiéndoles blanquear dinero negro, incluso en metálico o el proveniente de la comisión de delitos".El texto de la proposición [ver en PDF] explica que entre quienes se acogieron a la "injusta medida" figuran el extesorero del PP, Luis Bárcenas; familaires del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol; o el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. En definitiva: "En la mayoría de las tramas de corrupción ha habido", explica la iniciativa parlamentaria del PSOE.El PSOE recuerda que acudió el 25 de junio de 2012 al Tribunal Constitucional para pedir la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal y se felicita de que, "cinco años después", el tribunal de garantías haya dado "la razón al PSOE"que, sin embargo, no implica revertir las regularizaciones que efectuaron los defraudadores."Pero si la sentencia no va a tener consecuencias económicas en los defraudadores, al menos es imprescindible que tenga consecuencias políticas en el ministro que, saltándose principios fundamentales de nuestra Constitución, les facilitó la impunidad. (...), ya que no puede seguir dirigiendo la política fiscal quien ha favorecido con sus decisiones, de forma inconstitucional, los intereses de los grandes defraudadores", zanja la iniciativa del PSOE.De prosperar la reprobación de Montoro, éste se convertiría en el segundo ministro de Rajoy reprobado este año, tras el titular de Justicia, Rafael Catalá. El PSOE también interpelará al ministro Montoro sobre este asunto en el próximo Pleno en el Congreso de los Diputados y presentará una moción de reprobación antes de finales de este mes de junio, según avanzaron en la mañana de este viernes fuentes del grupo parlamentario socialista.