El exdirector de Tráfico Pere Navarro denuncia que la DGT y la Dirección General de Carreteras “no se hablan”

ha señalado que España tiene un problema de coordinación entre sus departamentos en materia de seguridad vial y, como ejemplo de lo que ocurre en el país, ha destacado que los centros de gestión de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el de la Dirección General de Carreteras, están separados y no se hablan."Uno gestiona el tráfico y el otro el estado de las carreteras y no se hablan. Si los juntásemos, además del, ha apuntado Navarro durante su intervención en la jornada Factor humano en su globalización-causalidad-accidentes de tráfico, celebrada este viernes en el Congreso.El exdirector ha relacionado esta situación con la falta de representación de España. Navarro ha indicado quemientras que en España Interior se ocupa de Tráfico , Fomento de las carreteras, Medio Ambiente de la movilidad y Energía de los vehículos en relación con el ahorro energético."Cuando Europa se reúne para hablar de Seguridad Vial hace reuniones de los ministros de Transportes y España no está representada", ha apuntado, para explicar queEsta situación de descoordinación de competencias evita que el país tenga una ley de movilidad competente que, a su juicio,. Así, apunta que en Cataluña y País Vasco hay leyes de movilidad, mientras que en Andalucía se encuentra en proceso de tramitación. "Pero, a quién corresponde en el Gobierno crear una ley de movilidad a nivel estatal. No lo sé", ha apuntado.La situación, según denuncia,, ni poner un límite de velocidad en tramos específicos.Otros de los puntos que el exdirector de Tráfico ha tratado en su intervención como medidas "de reflexión" es la forma de transmitir los mensajes a la ciudadanía, sobre todoEn cuanto a los límites de velocidad, Navarro señala que la situación actual, en la que se determinan los niveles máximos en secundarias -100 o 90 kilómetros por hora-, tal y como se recoge en el nuevo proyecto de reglamento", ha indicado, para señalar que, aunque va a salir adelante "se ha retrasado".Del mismo modo, llama a cambiar el mensaje sobre el consumo al volante , pasando del "si bebes te puede matar, al si bebes puedes matar a otros"., indica Navarro, quien cree que sería una campaña que implicaría "más responsabilidad y concienciación".Por otra parte, ha propuesto como idea para evitar reincidentes que pierden el carné de conducir,. "Sería motivación y a coste cero", ha apuntado.El acto, en el que también se ha hablado de educación desde las aulas sobre seguiridad vial y el contacto con asociaciones de víctimas y de usuarios, ha sido inaugurado porAdemás, ha pedido que se mejore en el desarrollo de indicadores quede personas que sufren accidentes y sus familias. "Sin duda hay que mejorar en estos indicadores que significan sufrimiento permanente para muchas personas", ha declarado.Por último, ha pedido, como la mejora de los planes urbanos de prevencion de accidentes, las reducción de siniestralidad relacionada con bicicletas o una mayor protección de los peatones, especialmente en cuanto a personas mayores y niños.