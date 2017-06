Políticos LGTBi de Madrid reivindican su espacio en instituciones, donde ya no asusta la palabra "maricón"

Madrid contra la LGTBfobia

Discriminación, la "amenaza invisible"

WorldPride, reivindicación y fiesta

Los parlamentarios autonómicos Juan Segovia y Carla Antonelli (PSOE); Beatriz Gimeno y Eduardo Fernández Rubiño, de Podemos, así como el edil Bosco Labrado, de Cs, dejaron patente en una entrevista concedida a Europa Press la, donde ya no asusta la palabra "maricón"."Venimos de unas instituciones que estaban dominadas hace años por hombres blancos heterosexuales y de mayor edad, y ahora tenemos Parlamentos que", expresó el diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño.El diputado autonómico de la formación morada califica deque lleguen a las instituciones aquellos "que en otra época eran silenciados".Para el socialista Juan Segovia, "sin las caras visibles" de políticos como Pedro Zerolo –nombrado en varias ocasiones a lo largo de la entrevista por los políticos– o Carla Antonelli, "no se hubieran dado estos pasos por la igualdad; han sido".Antonelli remarcó que enseñó a políticos de la Asamblea y el Ayuntamiento a "pronunciar las siglas LGTBi"., remarcó, para precisar a continuación que la primera vez que pronunció la palabra "maricón" en el Parlamento regional "parecía que se mascaba el silencio".Sin duda todos ellos aplauden la aprobación por unanimidad en la Asamblea de Madrid de la ley contra la LGTBfobia . "Un día de esos que hace que merezca la pena haber llegado hasta aquí", reconoce Fernández Rubiño, el más joven de los entrevistados.A pesar de que celebran esta ley, remarcan que es necesaria una. La diputada socialista Carla Antonelli, quien precisó que la ley inicialmente presentada por los conservadores salió adelante con, criticó que no se haya cumplido "ni el 50% del articulado". Ni en esta ley ni en la ley de transexualidad –aprobada con abstención del PP.Mientras que Antonelli achaca este escaso cumplimiento a una, Beatriz Gimeno, quien se reconoce "nada ortodoxa" en cuanto a elaboración de leyes, sostiene que "el error está en hacer leyes que vayan al detalle". "Creo que, como educación, discriminación... es más fácil fijarse en lo que falla y exigir que se cumpla", precisó.Además, Gimeno criticó la "poca voluntad" del Gobierno de Cristina Cifuentes en que se cumpla esta ley. "Jamás se llevará el tema LGTBi a la escuela por parte de la derecha porque... y cuestiones que impliquen mucha inversión tampoco", aseveró.Por su parte, el socialista Juan Segovia, también crítico con la "inacción" del equipo de Cifuentes, a quien afea su, prefiere ver el "vaso medio lleno" y pone en valor la "mayor visibilización del colectivo".Si bien esta mayor visibilización del colectivo conlleva, en palabras de Segovia, "que haya elementos de la sociedad a los que perseguir inmisericordemente porque combaten esa visibilidad que no aguantan".En este punto, el edil de Cs Bosco Labrado insta a la Delegación del Gobierno, "en el ámbito de sus competencias", a insistir en laLabrado, para quien "una sola agresión es intolerable", no ve Madrid como una "ciudad hostil" para la comunidad LGTBi. "La solución es, y que los agresores reciban las penas previstas en las leyes", precisó.Gimeno aseguró que "cuando se avanza en igualdad, el cuerpo social más conservador se defiende". "Es horrible, pero entra dentro de lo esperable, porque hay a quien le toca las narices la visibilización", remarcó.Aún así, la diputada regional hace hincapié en que. "Cuando viajas mucho te das cuenta del nivel de homofobia de otros países donde creías que había menor grado de homofobia", señaló. Todos los políticos entrevistados coinciden en esta idea.Labrado apuesta por unapara estar cada vez más cerca de una sociedad igualitaria. Sin embargo, en ese camino, la discriminación juega un papel importante."Hay situaciones en las que un guardia de seguridad llama la atención a dos chicos o dos chicas en una discoteca por ir de la mano o besarse", relató Rubiño, quien apeló a las discriminaciones que "forman parte de una amenaza invisible que acompaña siempre y marca en todas las etapas".Gimeno, por su parte, hizo mención a laque sufrió durante mucho tiempo. "Si me quería casar, si quería tener acceso a la inseminación artificial... ahí sí he sufrido discriminación en forma de ausencia de derechos, y eso es indignante", aseveró.A pesar de que Juan Segovia no ha sufrido discriminación en primera persona, asegura que "cuando una persona critica al colectivo, cualquiera que forme parte es agredido". Por su parte, Bosco Labrado aseguró que "nunca" se encerrará en "un armario" porque haya "delincuentes" que quieran agredir, ya que sería "su victoria".Antonelli recordó cómo al comienzo de su andadura como parlamentaria. "Mientras intervenía me hacía grititos, igual que un hombre que ya no está aquí [en la Asamblea]", reprochó. Para Carla Antonelli, la "victoria" es "que los descendientes de quienes redactaron leyes que discriminaban al colectivo LGTBi" les tienen que "mirar ahora de frente".Preguntados por lo que aportará a Madrid la celebración del WorldPride , todos manifestaron la oportunidad que supone para que la capital se consolide comoGimeno destacó que el orgullo de Madrid es "más reivindicativo que otros", y que "no es verdad" que la celebración "degenere". "; además, la parte lúdica es también política, se trata de tomar el espacio público", señaló la diputada autonómica, quien precisó que "la gente en pelotas o con plumas o como le dé la santa gana es también político".Para Fernández Rubiño, el WorldPride supone una "oportunidad única de que el colectivo se vuelva a encontrar en las calles y de establecerse como una referencia mundial".Labrado puso el acento en que la capital será el centro neurálgico en el que se hablará de los derechos LGTBi, así como en elCon media sonrisa, Antonelli lamentó que la exalcaldesa de Madrid Ana Botella no esté en el cargo en el momento de la celebración. "Un placer sería ver la cara de esta señora", indicó.Todos ellos señalaron que los derechos ahora disfrutados tienen una razón de ser y unas consecuencias. "y que aportaron su granito de arena; si no honramos a nuestros antecesores, nos cargamos el futuro", concluyeron.