Los fiscales, muy leales a la institución

El fiscal general del Estado,, considera que se debe impedir a los partidos políticos, los sindicatos y otras personas jurídicas el ejercicio de la acción popular. Así lo afirmó en una entrevista en la revista Escritura Pública, del Consejo General del Notariado , recogida por Europa Press.José Manuel Maza explica que no le parecen reprochables la remisión a la Fiscalía de denuncias por parte de los partidos políticos, pero sí advierte de queel recurso habitual que tienen las formaciones políticas al ejercicio de la acción popular "trasladando la controversia política al proceso penal"."Por eso aplaudo las iniciativas dirigidas a establecer limitaciones a la acción popular que racionalicen su ejercicio, vedando a los partidos políticos, los sindicatos y a otras personas jurídicas públicas su ejercicio, como ha establecido el prelegislador en el Proyecto de Código Procesal de 2011 y el Borrador de Código Procesal Penal de 2013", expone.No obstante, el fiscal general del Estado asegura que no le parece "especialmente preocupante" que los partidos políticos se dirijan a la Fiscalía demandando su actuación. Algo –dice– que se inscribe en el normal funcionamiento institucional.Pero deja claro también que la Fiscalíapues "analiza con la máxima atención e idéntico rigor todos los escritos presentados por los partidos políticos y los resuelve valorando su verosimilitud, credibilidad y suficiencia para la apertura de una investigación penal". "Y por supuesto –añade–, la Fiscalía actúa siempre respetando el principio de legalidad".Maza explica que aunque buena parte de estas denuncias se dirigen contra responsables de otros partidos políticos, no siempre esto es así ya que, en otros casos, tales denuncias tiene que ver con cuestiones que afectan al interés general, en coherencia con la alta función que la Constitución otorga a los partidos políticos.Sin embargo, insiste en que resulta perturbador el recurso habitual de los partidos políticos al ejercicio de la acción popular y por ello, apuesta por limitar esta y vetarla a los partidos, los sindicatos y otras personas jurídicas. José Manuel Maza también se queja de la. En este sentido, afirma que la plantilla actual del Ministerio Fiscal está en el "límite" para desempeñar las funciones que tiene encomendadas con una "mínima y lógica calidad" que le es exigible.También expone que el ratio de funcionarios por fiscal denota la existencia de una. "No son escasos los ejemplos en los que la infraestructura fiscal es tan notoriamente insuficiente que se sitúa incluso por debajo de los términos de dignidad, lo que incide negativamente en la posibilidad de obtener el servicio de calidad al que el ciudadano (y el propio Fiscal) son acreedores".Afirma haber encontrado a su llegada al cargo una Fiscalía abierta, receptiva y. "Me consta que la Fiscalía tiene un sólido compromiso con el servicio a la Justicia", apunta y añade que "sus miembros son profesionales de una altísima cualificación" y ve en el día a día que la dedicación es "absoluta".No obstante, cree que debe profundizarse en el proceso de especialización con especial atención a las áreas de gran calado social como la protección de las personas con discapacidad, fortalecer las áreas de protección de la propiedad intelectual e industrial y va a impulsar igualmente la "lucha contra los delitos económicos".