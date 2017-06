'El País' insta al PSOE a votar en contra de la moción de Podemos porque "no es no"

". Así finaliza el editorial, titulado La segunda abstención, publicado este domingo por El País, en el que insta a al PSOE a votar este martes en contra de la moción de censura que presenta Podemos contra el Gobierno de Rajoy. El diario de Prisa inicia su relato tras las elecciones del 26J​​​​, que situaron al país "al borde de unas terceras elecciones, algo sin precedentes en la historia democrática europea y que hubiera abocado a España a una grave situación de crisis y desprestigio internacional". "En aquel momento –prosigue El País–,concluía en la inevitabilidad de que el PSOE se abstuviera en la investidura de Rajoy".La cabecera del grupo Prisa defiende sin fisuras su apoyo de entonces a que el PSOE se abstuviera y facilitara la pervivencia de Rajoy en la Moncloa: "Así lo sostuvimos en su momento ya la luz de los acontecimientos posteriores".El País recuerda además que Sánchez hizo de la abstención ante el PP ", dividiendo profundamente a su partido y generando una crisis interna que se saldó con su dimisión". Y que luego, "enarbolando el eslogan del no es no, dimitió y abandonó su escaño para no tener que abstenerse". En su campaña de las primarias, prometió "que nunca más los votos del PSOE servirían para dar el Gobierno a la derecha". "La aritmética parlamentaria no ha variado. Todos los grupos políticos tienen el mismo número de escaños que en octubre de 2016", sentencia el diario. "Como ha señalado Pedro Sánchez al justificar su abstención en la moción de censura, una abstención no significa apoyar al Gobierno del PP. Simplemente refleja, se señala."La alternativa a Rajoy implicaba [tras el 26J] alcanzar un pacto con un Podemos en absoluto fiable y unos independentistas cuyo fin es", sentencia el diario. Ahora, en cambio, en "una moción de censura constructiva lo que se vota es el programa de gobierno presentado por el candidato alternativo", por lo que "estaría plenamente justificado que Pedro Sánchez ordenara a sus diputados votar no".