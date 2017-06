El PP, en un argumentario interno: "La moción de censura va a ser un claro fracaso de Podemos y de Pablo Iglesias"

El PP ha difundido este lunes un argumentario interno para subrayar que la moción de censura de Podemos no tiene "sentido" y está "condenada al fracaso" porque Pablo Iglesias se presenta sin apoyos y buscando solo "dar espectáculo". Además, recalca que "no hay razones objetivas" paraestá "sacando a España de la crisis" y "hay 430.000 parados menos que hace un año".No tiene alternativa al modelo del PP de creación de empleo. La moción de censura va a ser un claro fracaso de Podemos, y personalmente, de Pablo Iglesias", afirma el PP en el citado argumentario, que ha recogido Europa Press.A menos de 24 horas para que arranque el debate de la moción de censura en el Congreso, el PP recuerda que España ha vivido dos procesos electorales en "muy poco tiempo" y en ambos "ha ganado" su partido, mientras que Podemos quedó en tercera posición, con una diferencia de casi 70 escaños. Aunque respeta la "legitimidad" de poder presentar una moción de censura en el Congreso, el Partido Popular subraya que "" para hacerla. De hecho, cree que "sólo es un numerito más de Pablo Iglesias".Según el PP, el partido morado hace unpara "desgastar al Gobierno, ganar notoriedad mediática ante su falta de proyecto político" y "acabar con el PSOE". "Es una moción sin sentido, condenada al fracaso y que tiene un alto coste económico", sostiene.Ante el debate abierto en el seno de la izquierda, el PP subraya que "" de Podemos no puede ni debe sustituir la izquierda "moderada, centrista y europeísta del Partido Socialista".Tras asegurar que los partidos tienen la obligación de trabajar para "resolver los problemas" de los ciudadanos, el PP considera que Podemos ha entrado en política "solo para dar espectáculo y no para contribuir a alcanzar la prosperidad" de los españoles.En este punto, resalta que el PP está ". "Los problemas a los que tenemos que hacer frente requieren sensatez y seriedad, valores que representa Mariano Rajoy, no Podemos", afirma.Tras insistir en que la moción va a ser "" de Podemos, el PP señala que seguirá trabajando en la misma línea económica, ya que "hoy, hay 430.000 parados menos que hace un año" y "se han recuperado casi 2,2 millones de empleos de los que se destruyeron durante la crisis".