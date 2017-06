El número de españoles donantes de ONG aumenta en los últimos dos años

mayor de 18 años colabora económicamente con alguna ONG, lo que supone 4,7 puntos más que en diciembre de 2014, según el El perfil del donante en España cuyos datos se harán públicos la semana que viene. "Parece que superada esa época de crisis,va a pegar un salto ya que tenemos a otras 6 millones de personas que declaran que, aunque ahora mismo no son donantes, tienen intención de serlo en los próximos seis meses", señala el presidente de la Asociación Española de Fundraising y director en España de la ONG World Vision, Javier Ruiz Gaitán, en una entrevista con Europa Press.Según señala el informe,y el aumento de la transparencia de las ONG en la utilización de eso fondos, son fundamentales para hacer crecer el número de donantes. "Todavía hay un porcentaje de la población que no se fía de las ONG", afirma Ruiz Gaitán. Por ello, la importancia de comunicar bien a la ciudadanía para qué se usan sus donaciones es "primordial" para hacer crecer el mercado, añade.La importancia que está tomando la captación de fondos privados para el sostenimiento no sólo del Tercer Sector, sino también de asociaciones culturales, medioambientales o de animales, se ha dejado patente en la celebración del XVII Congreso de Fundraising en Madrid, organizado por la Asociación Española de Fundraising, esta última semana. "era ya muy importante para muchas organizaciones antes de la crisis —explica Ruiz Gaitán—. Pero desde entonces, muchas se han dado cuenta de que, tienen que empezar a hacerlo". Los ejemplos son numerosos, no sólo de las ONG sino también de fundaciones culturales donde han comenzado a lanzar proyectos como apadrinar una butaca del teatro o hacer campañas de microdonaciones para poder estrenar nuevas obras.Y este ha sido el primer gran cambio que ha vivido el sector en los últimos años: darse cuenta de la importancia de la. " La movilización de la ciudadanía a nivel individual , de las empresas y, generar fondo privado que nos permita planificar nuestros proyectos y dar independencia y sostenibilidad a las organizaciones es fundamental", añade.El segundo gran cambio tiene que ver con la. "Muchos profesionales de fundraising son los actuales directores de departamentos de márketing, ya existe formación específica en técnicas de captación de fondos y además, han surgido muchas agencias en torno a este sector, como las que se dedican a la captación face to face, telemarketing o, más recientemente, las digitales".Este crecimiento y profesionalización se ha notado en el número de asistentes al congreso que, por primera vez, ha superadoPor ello, el lema de esta edición, Juntos, impulsamos cambios ha ido encaminado a incidir sobre esta expansión."La palabra "Juntos" hace referencia a que, si queremos avanzar y hacer una sociedad más justa, tenemos que cY, por otra parte, la segunda parte del lema (impulsamos cambios) incide en que los fundraisers no sólo somos generadores de ingresos sino que tenemos que vernos como promotores de un cambio, ya que estos ingresos se traducen en vida, en mejora, en impacto", concluye el presidente de AEFR.