El PSOE calcula que Gallardón "malgastó" 11,5 millones de euros en proyectos para la M-30 que no se ejecutaron

Proyectos redactados, pagados y no ejecutados

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha acusado al Consistorio del popular Alberto Ruiz-Gallardón deen proyectos para las obras de la M-30 que finalmente no se llevaron a cabo.Así se desprende del informe elaborado por los socialistas al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se detallan un total deque modelaron una "reforma virtual de la M-30 con proyectos de construcción redactados, algunos duplicados, sin ejecutar, pero pagados por los madrileños".Para la edil socialista portavoz en materia urbanística,, esta documentación da muestra de ladel PP, que"Se generó una, una muestra del acuerdo entre la derecha económica y la derecha política", ha añadido.González ha indicado que este informe, adelantado por la Cadena Ser , se ha elaborado cotejando información que el PSOE tenía en su propio archivo con otra documentación solicitada.Entre los proyectos redactados para las obras de la M-30 que no fueron ejecutados, el PSOE agrupa tres de ellos comoEstos son la, túnel este, encargado a la empresay que se presupuestó enLa construcción del bypass de la avenida de la Ilustración, túnel oeste, se encargó también a la empresapor un, y la conexión bypass norte con A-1 se encargó aporOtros de los proyectos que no se ejecutaron tras haberse proyectado fueron la, tramo desde la N-V a carretera de Castilla túnel oeste,Misma empresa a la que se le encargó la misma remodelación en la parte del túnel este porA la empresase le encargó el, el tramo entre el enlace con la N-V hasta la conexión con la M-30 en calle Sepúlveda,, así como la remodelación de la M-30 del tramo entre enlace con la N-V en calle Sepúlveda hasta Puente de Toledo. Este proyecto se diseñó porTambién se proyectó lay la construcción de un paso interior,Porse proyectó, con encargo a, elA la empresase le encargó ladel tramo entre el enlace con el puente de Toledo hasta el enlace con el Puente de Praga,El informe detalla que la, a 31 de diciembre de 2006, ascendía a, "a lo que hay que sumar, según cifras recogidas en el contrato de 2005"."La suma de estos tres conceptos espero, posteriormente, se reconocieron a Madrid Calle, de forma que en la modificación del contrato aprobada en 2007 se cifra la inversión realizada por Madrid Calle 30 en", lo que se traduce en, según indican los socialistas.Además, el PSOE asegura quede la reforma de la M-30 hizo que"Prácticamente todos los proyectos sufren modificaciones sustanciales, no solo del sistema constructivo, sino también de elementos fundamentales de soluciones elegidas", asegura la formación.Esta "indeterminación" de las soluciones a adoptar en algunos tramos llevaron, según el PSOE, "aen lugar de hacer un estudio previo de alternativas y luego seleccionar un único proyecto".