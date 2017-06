El PSOE confirma que no está previsto que Sánchez acuda mañana al debate de la moción de censura

El portavoz provisional del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha indicado este lunes que no tiene "previsto" que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez,contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados.En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, el diputado socialista ha reiterado quepresentada por Unidos Podemos, y, por este motivo, se inclina por abstenerse en la votación de la iniciativa . No obstante, la decisión definitiva sobre la postura del PSOE la tomará Pedro Sánchez "en soledad" a lo largo del día, tal y como acordó con la Gestora.Ábalos ha defendido que "no saben" qué programa tiene el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y que, por otro lado,. Asimismo, el portavoz ha destacado que Unidos Podemos ha aprovechado para presentar la moción de censura en un contexto en el que el PSOE todavía está definiendo su liderazgo y no tiene "dirección política".En esta línea, ha explicado que aunque la moción de censura tuviese apoyos suficientes sino que más allá de lo propio, lo único que va a sumar es "a los independentistas".Con todo, Ábalos ha destacado que esta moción de censura estaba preparada hace un año, cuando "el señor Iglesias" creyó que no era el momento de cambiar a Mariano Rajoy,