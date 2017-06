Irene Montero y Pablo Iglesias preparan largas intervenciones para presentar mañana su moción de censura contra Rajoy

Los promotores no tienen límite de tiempo

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos,, y el secretario general de la formación morada y candidato a la Presidencia,, tienen previstaspara presentar este martes su moción de censura contra Mariano Rajoy , la tercera que acogerá el Congreso en la reciente historia democrática.este martes a las nueve de la mañana, cuando subirá a la tribunaque suscribieron la moción, paraque han llevado a su grupo a presentar la censura a Rajoy.Su tiempo de intervención no está tasado, por lo que su discurso, que se espera que sea eminentemente crítico con el PP,, aunque fuentes de Unidos Podemos calculan que, que tomará la palabra a continuación, según vaticinan las mismas fuentes. Aunque, se espera que consumapara exponer el programa político de su hipotético Ejecutivo., que puede intervenir en cualquier momento del debate,, como ocurrió en las dos únicas mociones de censura precedentes,Eso sí, el interpelado por el Ejecutivo, sea Montero o Iglesias,En 1980, el ministro de la Presidencia,, de Unión de Centro Democrático (UCD), intervino justo después de que el PSOE, por boca de Alfonso Guerra,y defendiese la candidatura de Felipe González.Siete años después, en la, el entonces vicepresidente Guerra también tomó la palabra después de quee impulsara la candidatura deIntervenga o no el Gobierno en esa primera parte del debate, tras el correspondiente receso que decida la Presidencia de la Cámara, será el, que, es decir, comenzará el Grupo Mixto, al que seguirá el PNV, ERC, Ciudadanos, Unidos Podemos, el PSOE y el PP.Así las cosas, elllegaráy no se descarta que se reserve para el miércoles.Cada uno de los grupos contará con unay de, y se da por hecho que el aspirante les irá contestando uno por uno. En el caso del Mixto, el tiempo deberá dividirse entre los siete partidos que lo conforman (PDeCAT, Compromís, Bildu, UPN, CC, Foro y Nueva Canarias). En nombre de los independentistas catalanes hablará su portavoz,, yrepresentará a Compromís.Tras el Mixto participarán los portavoces del PNV,; Esquerra,, y Ciudadanos, representado por. Al igual que el Mixto, el grupo confederal de Unidos Podemos también tendrá que dividirse el tiempo. Aunque Podemos ya no intervendrá, sí lo harán sus socios y confluencias —(En Comú),(IU) y(En Marea)—, cada uno de los cuales dispondrá de diez minutos.Por parte del PSOE intervendrá el nuevo portavoz,, mientras queserá el encargado de fijar la postura del PP. También en esta parte del debate podrá intervenir cualquiera de los miembros del Gobierno.Aunque el Gobierno no ha desvelado sus intenciones, el portavoz del grupo conservador intuye que seguirá la tradición yUna de las posibilidades es que el presidente hable al final, aunque la última palabra corresponde al candidato que se examina, en este caso Iglesias.Una vez debatida la moción, se procederá a su, que será, es decir,. Aún está por determinar si tendrá lugar el mismo martes o al día siguiente. En las mociones precedentes, el debate se ha sustanciado en dos jornadas.Para que la moción de censura salga adelante, el candidato necesita reunir laDe momento, Unidos Podemos sólo tiene asegurado el apoyo de su socio electoral de Compromís (cuatro diputados) y espera el sí de los independentistas de Esquerra y de Bildu, lo que elevaría a, muy lejos del mínimo necesario para que la moción de censura tenga éxito.Desde que anunció la moción de censura el pasado 27 de abril, los intentos de Iglesias por tratar de atraer más adeptos a su causa entre los grupos de la oposición han caído en saco roto y todo indica que su iniciativaTanto elcomohan venido insistiendo en su, al que previsiblemente también se unirán los dos diputados dey el de, ambos socios electorales de los conservadores en Navarra y Asturias. También la diputada de, Ana Oramas, dirá no al líder de Podemos. El, por su parte, ya ha confirmado la abstención , opción por la que también apuestan el, ely el diputado de, Pedro Quevedo.Por tanto, la moción de censura que el Congreso debatirá este martes seguirá la, la de 1980 y la de 1987,En concreto, en 1980, Felipe González logró el respaldo de 152 diputados, frente al rechazo de 168 y la abstención de otros 21 —en la sesión se registraron 11 ausencias—. Siete años después, en 1987, sólo 66 diputados votaron a favor del candidato Antonio Hernández-Mancha, frente a los 195 que lo hicieron en contra y los 71 que se abstuvieron.