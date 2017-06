Los colectivos sociales se unen para exigir al Gobierno y la UE medidads urgentes de acogida de refugiados

de organizaciones y colectivos sociales han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que salgan a la calle este sábado 17 de junio para exigir al Gobierno central y a la Unión Europea medidas "urgentes" de acogida de refugiados.Según informa Europa Press, bajo el lema Basta de excusas. No más barreras. Queremos acoger ¡ya!, las organizaciones reclamarán unano una Europa fortaleza", así como que se proteja el derecho a la vida y al refugio y que "no se que vulneren los derechos de las personas que intentar llegar a Europa huyendo de la muerte". España sigue incumpliendo sus promesas de acogida del refugiado", ha indicado este lunes durante la presentación de la manifestación el investigador y activista contra la pobreza, Gonzalo Fanjul, quién ha añadido que "no se puede entender queA su juicio, "Europa siempre ha sido cerrada a la llegada de extranjeros" y "se está construyendo unidiota y extremadamente rígido". "No hay justificación posible para lo que está haciendo el Gobierno de España", ha apostillado Fanjul, para el que "la sociedad muestra una inocencia que el Gobierno ignora".En la rueda de prensa, Ahmad, kurdo, originario de Siria de 23 años ha narrado que salió de su país hace tres años por "el tema económico y porque le obligaban a hacer el servicio militar". Ahmad no puedo acabar sus estudios universitarios debido al, aunque pretende "retomar su formación".evitando convertirse en soldado y su travesía le llevó al Líbano, Argelia, Marruecos y finalmente España. "Empecé a trabajar para llegar a Europa y una vez aquí en Madrid trabajo como conserje en la Fundación de Ayuda al Refugiado y estudio castellano en la Escuela Oficial de Idiomas ", ha declarado Ahmad.Para Ahmad, "cada vezy la manifestación es una oportunidad de pedir un cambio".De igual modo, Cheija una saharaui que nació en un campo de refugiados llegó a España en 2007, tienepero "le costó cinco años conseguirlo"."Hoy todos los que estáis aquí llegaréis a casa y pensaréis Hogar, dulce hogar pero yo nunca he sentido eso", ha narrado Cheija, para explicar a continuación quepor sentirla en los campos saharauis, ha luchado durante 10 en España y cada día seguirá luchando por ello".Cheija ha pedido a la ciudadanía que salga a la calle porqueni son un peligro". "El refugiado no quiere causar pena, quiere llegar al pueblo", ha reiterado Cheija, al tiempo que ha subrayado que "los refugiados también son personas y aspiran a tener una vida digna". Por su parte, el periodista español Vicente Romero ha reivindicado la ayuda al refugiado porque "no es que el sistema funcione mal" sino que "el sistemay por eso no se oye"."No sé que nos pasa como individuos y como sociedad", ha espetado el reportero de guerra, quien considera que. "Los medios de comunicación no tienen interés y hoy no vemos repetidas las imágenes de agencia", ha apostillado Romero."Tenemos que conseguir que este problema sea evitable ya esas imágenes que no la tienen" porque "hay imagen, pero no hay voz", ha dicho el periodista, que ha insistido en que "hay que echarse a la calle y"Cada semana aumenta una cuenta de muertos que no lleva nadie", ha recriminado.De igual modo, Romero ha criticado que de las 17.337 personas con las que España se comprometió, sólo se ha acogido a un 7 por ciento de todas ellas, lo que a su parecerAdemás, "las políticas de asilo españolas durante el pasado añoel derecho de asilo a miles de personas que no huyen del conflicto sirio, pero sí de otros y que también sufren violaciones de sus derechos", ha declarado. Los colectivos y asociaciones también reivindicarán que la UE suspenda la firma y losretorno y readmisión con países que no respetan los derechos humanos, y que los gobiernos refuercen la cooperación al desarrollo para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de las personas refugiadas para evitar que sigan huyendo.Entre las organizaciones y plataformas sociales, sindicales y políticas destacan Amnistía Internacional Madrid, Bienvenidos Refugiados España, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CCOO de Madrid, Ecologistas en Acción, Círculo de Migraciones de la Comunidad de Madrid, EQUO, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid , Izquierda Unida , PSOE de Madrid, SOS Racismo, UGT de Madrid o la Unión Sindical Obrera Madrid . La manifestacióna las 19 horas.