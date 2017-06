DIRECTO | Ábalos: "El máximo responsable de esta doble degradación social e institucional es el Gobierno del Partido Popular"

info Libre

El Congreso reanuda este miércoles el debate de la moción de censura que Unidos Podemos ha presentado contra Mariano Rajoy y que es la tercera que se discute en la reciente historia democrática.La primera jornada finalizó a las nueve y veinte de la noche de este martes tras más de 11 horas de debate.Sigue en directo conel minuto a minuto del debate:Ábalos manifiesta que "el PP merece la censura. La crisis ha sido la excusa del PP para implantar su ideología de la desigualdad""El empeño del PSOE es la cohesión social. Esa es la obra del PSOE, cohesionar y hacer una patria para todos los españoles", dice José Luis Ábalos al comienzo de su intervención. Dice también que el PSOE y Podemos comparte la lectura de "situación excepcional" en España por el "deterioro social y el descrédito de las instituciones", de los que hace responsable al Gobierno del PP.Vuelve a dirigirse Iglesias al PSOE: "Les pediría que esta moción de censura sirva para plantear que hay cosas que tienen que cambiar y que para eso es necesario, Señorías socialistas, que busquemos el acuerdo". Tiene la palabra José Luis Ábalos, portavoz del Grupo Socialista.Iglesias vuelve a tender la mano al PSOE y reconoce que "a veces nos equivocamos en las formas". "Conviertan su abstención en una reflexión sobre el futuro", insiste Iglesias al PSOE. Tras él vuelve a tomar la palabra Xavier Doménech.Tiene la palabra Pablo Iglesias para responder a las confluencias y a Izquierda Unida, a las que agradece su apoyo a la moción de censura. "Muchas gracias, Alberto, representas la tradición política más digna de este país. Para mí es un orgullo que caminemos juntos", le dice a Garzón. Iglesias asegura que quiere homenajear al histórico dirigente de Izquierda Unida, Julio Anguita.Antón Gómez-Reino, portavoz de En Marea, toma la palabra y se queja de la ausencia de los diputados del PP.Toma la palabra el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ratifica su apoyo a la moción de censura y reprocha a Rajoy que la considere "una ofensa al pueblo español". Garzón también recuerda el papel de Izquierda Unida en la querella que "acreditó la caja B del PP". "Si en este país eres oligarca o amigo del PP, no entras en prisión, es el sistema el que está podrido", zanja el coordinador de IU."Tienen un problema grave, gobiernan este país en contra de los millones de votos que se expresaron para que no gobernasen", dice Doménech al PP. Sobre Cataluña, Doménech dice que la respuesta que ha dado el PP al desafío soberanista son "400 procedimientos" en los tribunales. "Esta moción es de los que no nos doblegamos", finaliza."Ustedes son, antes que una formación política seria, un producto de marketing, señor Rivera", finaliza Iglesias. Sube a la tribuna Xavier Doménech de En Comú Podem y varios diputados del PP abandonan el hemiciclo.Ana Pastor anuncia que la votación de la moción de censura no se producirá hasta al menos las 13.30 horas de la tarde."España tiene dos problemas, que no son del siglo XIX ni del XX, nuestro país tiene un problema de dependencia energética y que está muy endeudado", dice Iglesias.Vuelve Iglesias a la tribuna para replicar a Rivera: "Me he equivocado, he dicho que ustedes no gobiernan en ningún sitio. En algunos sitios sí, como por ejemplo en Valdemoro, donde han quebrado ustedes el ayuntamiento"."Ustedes trabajan para que nada cambie, señor Rivera", reprocha Iglesias.Iglesias también repasa todos los logros de las alcaldías de Podemos, como la de Madrid y advierte a Rivera sobre el "compadreo" con el PP, al que califica como "el partido político más corrupto de Europa".Rivera reitera que Iglesias quiere "ganar con Batasuna y Esquerra Republicana" y recuerda al líder de la formación morada que debe ir a la moción con una propuesta de gobierno.También acusa Iglesias de nuevo de ser "el responsable" de que "no haya un Gobierno del cambio" y de "descalificar a todo el que no le vota".La presidenta del Congreso, Ana Pastor, llama la atención a Celia Villalobos."Pasará usted a la historia, señor Rivera, como el escudero del Partido Popular", termina Iglesias. Vuelve a la tribuna Rivera para replicar al líder de Podemos."Durante un tiempo pudieron engañar a los ciudadanos contando que venían a regenerar. Pero en realidad ustedes son el bastón del Partido Popular", recrimina Iglesias.Comienza Pablo Iglesias a responder a Rivera: "¿Sabe cuál es el problema de usted, señor Rivera? Que se nota que usted no ha leído ni a Albert Camus, ni a Azaña. Le pediría a usted que fuera un poquito más prudente"."Nosotros no apoyaremos su moción de censura. Queremos ganar a los conservadores, pero queremos hacerlo en las urnas", advierte Rivera.El presidente de Ciudadanos termina su intervención asegurando que hay "talento de sobra" en España para "no tener miedo a la globalización"Rivera continúa con su discurso abordando la cuestión catalana: "El derecho a dividir no existe, a enfrentar a los catalanes entre sí"Rivera acusa a Pablo Iglesias de ser el candidato "de los que quieren destruir España". "No necesitamos líderes que vengan a demoler la casa, sino que ayuden a arreglarla", recrimina.El presidente de Ciudadanos reprocha a al líder de Podemos que sus únicas propuestas sean derogar las reformas de PP y PSOE: "Para ser presidente uno tiene que tener un proyecto y usted no tiene un modelo económico, ni de reformas ni de nación".Asimismo, Rivera rechaza la idea de Podemos de subir el IRPF a los autónomos y asegura que la gran propuesta empresarial de Pablo Iglesias sea la de "crear monopolios". "¿Qué va a hacer usted, va a expropiar Mercadona?", ha preguntado el presidente de Ciudadanos.