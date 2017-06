Domènech al PP: "Tienen un problema de ilegitimidad"

En Comú Podem niega la "legitimidad" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para seguir gobernando. Durante la intervención de su portavoz en el Congreso, Xavier Domènech, aseguró que el PP tiene, porque está en el poder "no a partir de la voluntad mayoritaria de las urnas", sino porque, a su juicio, consiguieron "doblegar" al PSOE y contar con el apoyo de su "muleta" de Ciudadanos.Domènech intervino en primer lugar en el turno reservado al grupo parlamentario de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea. Junto a él, en la media hora reservada al grupo, comparecieron el coordinador federal de IU,, y el diputado de En Marea. Y, durante su intervención, el parlamentario catalán tuvo duras palabras para un Gobierno que, aseguró, no debería estar en el poder, y no sólo por su supuesta falta de legitimidad: "Pretenden ser el partido de orden de este país, pero son el partido la corrupción, la desigualdad y la peor relación con Cataluña", denunció."Básicamente, ustedes dijeron ayer algo muy clásico: ', olvídense de que hemos robado en este país durante años porque les vamos a dar trabajo'", criticó igualmente Domènech en relación a los escándalos y la desigualdad. Y también tuvo palabras para el problema territorial: "En Cataluña hay un anhelo mayoritario de ciudadanos que quieren decidir su futuro, pero su respuesta han sido los 400 procesos judiciales abiertos [...], toda la mesa del Parlament imputada, las expulsiones diputados de esta cámara o 32 leyes de Cataluña bloqueadas por el Tribunal Constitucional", denunció el portavoz.Por su parte, Garzón centró su intervención en denunciar la corrupción y el control que las "oligarquías", a su juicio, mantienen sobre el Estado. "La corrupción es el instrumento para que manden quienes no se presentan a las elecciones y para que aumente la desigualdad", señaló el líder de IU, que planteó que "la corrupción tiene dos formas:". "Si la corrupción es la detracción de recursos públicos para intereses privados, corrupción no es solo Lezo, Gürtel o Púnica, también las privatizaciones o las reformas laborales, reformas que el PP utiliza para empobrecer a las clases populares dentro de la legalidad".