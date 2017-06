Xulio Ferreiro, sobre su imagen jugando al 'Candy Crush': "Podría haber fotos peores, podría haber aparecido con un narco"

El alcalde de A Coruña,, ha calificado este martes de "desafortunado" el hecho de ser fotografiado jugando con su tablet durante el debate de la moción de censura de Podemos. Aunque considera que "no deja de ser una anécdota", reconoce que no fue "muy hábil" al haber provocado esa situación, y matiza que "podría haber fotos peores,", en referencia a la popular imagen de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado "Es cierto que abrí la aplicación equivocada durante unos minutos", ha dicho este miércoles el regidor herculino, quien ha pedido disculpas a la portavoz de Unidos Podemos,, tras haber sido fotografiado en la tribuna de invitados del Pleno del Congreso jugando con su tablet mientras ella estaba interviniendo en la tribuna.El regidor fuepor Podemos para apoyar a Pablo Iglesias en su iniciativa de moción de censura contra Mariano Rajoy. En la misma tribuna de invitados estaban también los regidores de Ferrol y Santiago, Jorge Suárez y Martiño Noriega.. Estuve ocho horas sentado en el mismo asiento, y en esas horas llegan correos, mensajes, documentos que hay que leer y en uno de esos momentos es cierto que abrí la aplicación equivocada durante unos minutos", ha dicho el regidor.Para el alcalde, aunque "no deja de ser una anécdota", lamenta que este hecho restase protagonismo al discurso de Irene Montero, a quien le ha trasladado sus "disculpas" por haber provocado esta fotografía "" por su parte."Es una anécdota teniendo en cuenta la relevancia del debate", ha manifestado Ferreiro, que ha aplaudido el discurso de la portavoz de Podemos y la importancia de éste a la actualidad política del país.A diferencia de lo que le ocurrió a Celia Villalobos, quien fue sorprendida jugando al Candy Crush mientras presidía el Pleno del Congreso e intervenía Mariano Rajoy, Ferreiro ha puntualizado que, y en un lugar en el que "estaba prohibido sacar fotografías".