Iglesias agradece el "tono" a Ábalos y le pide "voluntad política" para pactar

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, mantuvo durante su réplica al portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, el buen tono iniciado el martes. Si el primer día del debate de la moción de censura, Iglesias tendió la mano a los socialistas para alcanzar pactos con los que sacar al PP de la Moncloa, esta segunda jornada el líder de Podemosa través del "acuerdo" con el PSOE.Iglesias comenzó su intervención, "muy diferente", aseguró, al que mantenía el anterior portavoz socialista, Antonio Hernando. Y puso en valor algunos de los cambios que el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha esbozado durante su campaña para liderar el partido. "Usted ha hablado de la financiación ilegal del PP no como algo más, sino como algo que lo ha hecho competir dopado en las elecciones, lo cual es algo fundamental", y "ha señalado con acierto lo que significa que un presidente del Gobierno acuda a la Audiencia Nacional", señaló Iglesias.También alabó el líder de Unidos Podemos el diagnóstico de la nueva dirección socialista sobre Ciudadanos. "Ha dicho algo muy importante: que es difícil de comprender que Ciudadanos sostenga la corrupción del PP, y también que Ciudadanos comparte el modelo social del PP, y creo que" porque sitúa al PSOE en un campo en el que es posible que acuerden con Podemos, aseguró Iglesias.Por ello, el candidato cerró su discurso apelando al pacto., y si hay voluntad política podemos construir una mayoría alternativa", señaló Iglesias, que pidió a Ábalos que haga "caso" a lo que propuso el martes el portavoz de Compromís, Joan Baldoví: utilizar el verano para que Unidos Podemos y el PSOE se acerquen y presentar una nueva moción de censura en los próximos meses.No obstante, Iglesias también tuvo respuestas para algunos de los reproches que le hizo Ábalos, que por ejemplo le recriminó haber presentado la moción de censura sin haberla negociado con los socialistas y sin opciones de salir adelante. "Nosotros no decidimos los tiempos, no decidimos que apareciera la grabación de Ignacio González" sobre el dimitido fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, justificó Iglesias, que aseguró que es "un salto cualitativo en la política española" que saliera a la luz pública que el Gobierno utiliza, a su juicio, las instituciones públicas para "proteger a delincuentes". "Nosotrosde ustedes", señaló Iglesias, que recordó que cuando el PSOE presentó una moción de censura en la Región de Murcia "sin avisar a nadie", Podemos les "apoyó sin rechistar".También rechazó el líder de Podemos que, como dijo Ábalos, el hecho de que la moción no vaya a salir adelante vaya a dar un impulso a Rajoy. "Hoy el PP no va a salir contento de aquí, y la prueba es que forzaron los plazos para retrasar la moción y celebrar el debate tras aprobar los Presupuestos Generales del Estado", señaló Iglesias. "Allí pudieron comprar voluntades", lamentó el candidato, que lanzó un dardo a Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias que se otorgó el voto clave al PP para aprobar las cuentas y que concurrió en coalición con el PSOE a las elecciones:, señaló.