Iglesias: "El partido más corrupto de Europa gobierna gracias a ustedes, señor Rivera"

La segunda jornada de la moción de censura se inicia con un duro choque entre el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el candidato de Unidos Podemos, Pablo Iglesias. Si Rivera acusó a Unidos Podemos de ser responsable de que gobernase Rajoy, en su réplica Iglesias le criticó por exactamente lo mismo: "El partido más corrupto de Europa gobierna gracias a ustedes, señor Rivera", porque Ciudadanos está "en política", denunció.En su primera intervención de este miércoles, Iglesias mantuvo el tono duro y retador que evitó durante toda la jornada del martes. En su réplica a Ciudadanos, Iglesias denunció que el partido naranja "no puede hablar de regeneración" cuando apoya al PP, y acusó a Rivera de haber conseguido sus 32 escaños. "En verano llegaron a un acuerdo con estos señores [el PP] que se ríen permanentemente de ustedes. ¿No se sienten humillados, no tienen la decencia y la gallardía de no verse humillados por estos señores?", se preguntó Iglesias, que echó en cara a Rivera que "la política es algo más profundo que vender productos bancarios"."Ustedes vienen aquí con ese mantra de que hay que trabajar, pero usted es puro marketing, nosotros hemos presentado el doble de iniciativas parlamentarias que ustedes", afirmó Iglesias, que insistió en que, "básicamente, ustedes están aquí para que gobierne una formación política calificada por los jueces como una organización para delinquir". "Ustedes se dedican a", como el de Cristina Cifuentes en Madrid o el de Susana Díaz en Andalucía, apuntó el candidato.Iglesias también llamó "cínico" a Rivera y se rió de que las citas "pedantes" de su discurso procedían de autores que, según el candidato, está claro que Rivera no ha leído. "Yo no creo que sea usted un facha, pero sí creo que es usted un cínico, que le da igual.y que no suponga un mínimo cuestionamiento de la manera en la que se organiza el poder en este país", sostuvo igualmente el candidato, que insistió en que el papel de Ciudadanos en política es "evitar que pueda haber cambio político, evitando que pudiéramos participar en un Gobierno".