Unidos Podemos pierde la moción de censura contra Rajoy al sumar sólo los votos de ERC, Bildu y Compromís

No hubo sorpresas. La moción de censura promovida por Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy-los de Unidos Podemos, ERC, EH Bildu y Compromís-, mientras que reunió 170 en contra y 97 abstenciones, correspondientes al PSOE, el PNV, el PDeCAT y Nueva Canarias. Hubo 349 sufragios emitidos: un parlamentario no votó.Así las cosas, la moción no salió adelante porque, la mayoría absoluta de la Cámara baja. PP, Ciudadanos, Foro, UPN y Coalición Canaria unieron sus fuerzas para rechazar la candidatura del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a la Presidencia del Gobierno, por lo que Mariano Rajoy -que recibió un caluroso aplauso de su grupo nada más terminar la votación- seguirá en la Moncloa.La votación, después de 17 horas de un intenso debate que se inició el martes a las 9 de la mañana y que ha tenido como protagonista a un Iglesias que ha querido utilizar la iniciativa -que, como él mismo admitió, no tenía opciones de prosperar- para mostrar una imagen presidenciable y conciliadora, con varios guiños al PSOE correspondidos desde la nueva dirección de la bancada socialista La votación, que se realizó en voz alta y diputado a diputado,ocasionados por varios errores cometidos por los parlamentarios. El jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, votó en un primer momento sí a la moción, lo que ocasionó risas en la Cámara baja. Poco antes, le había pasado algo parecido a Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias, que dio en primer lugar un no en lugar de una abstención. Ambos pudieron corregir su voto sin mayores problemas.Pese a que Iglesias procuró y consiguió durante casi todo el debate -el rifirrafe con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, fue una de las excepciones- mantener un tono comedido en sus intervenciones,. El PP y el Gobierno escucharon duros reproches a su política económica y a los casos de corrupción que les rodean tanto por boca del candidato como a través de los portavoces de grupos como Unidos Podemos, ERC o el PSOE, y el propio Rajoy tuvo que bregarse en un intenso intercambio con Iglesias.