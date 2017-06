Sánchez incluirá en la Ejecutiva a Núria Parlón, Odón Elorza y Francisco Polo

Gracias @sanchezcastejon por confiar en mí para convertir emprendimiento, ciencia e innovación en motores de prosperidad para todos. ¡Vamos! — Francisco Polo (@franciscopolo) 14 de junio de 2017

Nueva dirección socialista

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , dará cabida en la Ejecutiva Federal del PSOE asegún comunicaron este miércoles fuentes de su equipo. La nueva dirección del PSOE se aprobará en el Congreso Federal de este fin de semana, donde Sánchez tiene garantizado el voto de más de la mitad de los delegados del cónclave. Parlón es alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y viceprimera secretaria del PSC, y en la nueva cúpula socialista ocuparáFuentes socialistas destacan que será la encargada de impulsar la acción del PSOE en materia de "lucha contra las desigualdades sociales, justicia social y bienestar social".La dirigente catalana se enfrentó a Miquel Iceta en las últimas primarias del PSC –en octubre de 2016– , y ya formó parte delen las últimas elecciones generales como responsable de movimientos sociales. Es alcaldesa de su localidad desde 2009 y fue también diputada en el Parlament de Catalunya de 2012 a 2015. Elorza , por su parte, será quien dirija en la Ejecutiva Federal elEl diputado vasco fue uno de los 15 miembros del grupo socialista que votó no a la investidura de Mariano Rajoy y se implicó muy activamente en la campaña de Sánchez para recuperar la Secretaría General socialista.El equipo de Sánchez destacó este jueves su trabajo como diputado en materia de regeneración de la democracia, democracia participativa y nuevo modelo de Parlamento Abierto. Elorza fue alcalde de Donostia. También tuvo una larga trayectoria en la FEMP , tanto en la comisión de Movilidad y Transportes como en la de Participación Ciudadana, Derechos Humanos y Gobernanza. Polo , finalmente, es fundador de Actuable y exdirector de Change.org, y será el responsable, según manifestaron fuentes de Ferraz, "de un departamento estratégico para el crecimiento económico y para hacer de España un paraíso del talento:".El equipo de Sánchez agregó que "Polo trabajará desde la Ejecutiva Federal socialista para que los emprendedores, los científicos y los innovadores de nuestro país puedan hacer de su talento la auténtica marca España, convirtiendo a nuestro país en una referencia mundial para".Los planes de Sánchez pasan por componer una Ejecutiva en la que sus integrantes. En la cúpula socialista no estarán, a diferencia de lo que sucedió en su anterior etapa, los barones territoriales . El secretario general quiere una dirección paritaria, intergeneracional y que no responderá a "cuotas territoriales".Hasta ahora se conoce que el líder del PSOE ha ofrecido un puesto en la Ejecutiva a quien fuera su rival en las primarias, el exlehendakari Patxi López , que por ahora no ha comunicado su decisión de aceptar o declinar la oferta. La portavocía del órgano recaerá en el alcalde de Valladolid,Otro de los nombres que ya se conocen son los del secretario de Organización del partido, que será el diputado valenciano y actual portavoz provisional en el Congreso,, y el de la presidenta del partido, que será la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona El actual director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y enemigo de la presidenta de la Junta, Susana Díaz,, por su parte, será el responsable del área de Política Institucional y Administraciones Públicas, mientras que la exministra de Culturaserá la secretaria de Igualdad.