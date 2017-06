Un exministro de Adolfo Suárez sostiene que grupos terroristas como GRAPO y FRAP "se manifiestan ahora en los de la coleta"

Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia durante el Gobierno de Adolfo Suárez y militante de base del PP, ha dicho este miércoles que durante la Transición había "grupúsculos" como los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre y el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota que "ahora se manifiestan"y algún profesor universitario"."Había grupúsculos como los GRAPO y el FRAP que ahora se manifiestan en estos muchachos de la coleta y algunos profesores universitarios que no sabían de nada de lo que estaba sucediendo y que están utilizando como en muchos países del mundo la mentira, ha espetado Osorio en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press.Osorio se ha expresado así en referencia al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y a los simpatizantes del partido morado mientras realizaba unespañola.Iglesias, al igual que otros dirigentes de Podemos —como Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa—impartieron clases en la Universidad Complutense de Madrid antes de entrar en política. "Algunos profesores,profesores universitarios", ha señalado Osorio en su intervención, sin aludir explícitamente a ellos.Así, ha lamentado que haya personas que estén "hablando de la Transición" pero que "no habían nacido" cuando "se produjeron los acontecimientos". "Se han dejado influir por personas que estaban en una situación marginal, y no han escuchadodel problema", ha espetado.Osorio ha dicho que en muchas ocasiones, como cuando se dice que el ex secretario general del Partido Comunista Santiago Carrillo "es un traidor" o del expresidente del Gobierno Felipe González que era un "político obsoleto"."¿Cómo explicárselo a los jóvenes?Y sin embargo lo que se está utilizando es la mentira, como está ocurriendo en muchos países del mundo", ha aseverado, para después señalar que "si no quieren oír" da igual lo "mucho que se les diga".Por otro lado, Osorio ha opinado que en España hay "dos problemas" que el Gobierno de Mariano Rajoy debe resolver: el problema territorial y el sistema partidocrático. "Hoy quienes mandan son los jefes de los partidos, son los queejecutivo, legislativo y judicial", ha señalado.A su juicio, "hay que dejar" que los poderes sean "independientes" y que "actúen como contrapeso unos de otros", algo que no sucede con el actual sistema. "Si esto no se cambia, España estará gobernada por seis personas que hacen, ha lamentado.Además, el conservador cree que se debe abordar unapara solucionar los problemas territoriales del País Vasco y Cataluña. "Se solucionaron las autonomías artificialmente. Suárez creó preautonomías antes de que las Cortes aprobaran el título 8 de la Constitución, lo cual era una aberración, y que un catedrático sevillano le metió a Suárez en la cabeza", ha explicado.