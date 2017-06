Echenique espera que Sánchez tenga "margen de maniobra" para "llegar a un acuerdo con Podemos" y "echar al PP"

Hernando, "mentiroso compulsivo"

Lingotes de oro y un asistente

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha dicho este jueves que espera que "el margen de maniobra" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,para "echar al PP" del Gobierno.En una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, Echenique se ha mostrado dispuesto a dialogar con los socialistas , aunque primeropara ver si "sus palabras se concretan en hechos"."Nosotros no debemos dinero a los bancos y", ha espetado Echenique, para después asegurar que Podemos vota exclusivamente "en función de lo que piden sus votantes".El dirigente morado se ha expresado así en alusión a las palabras de Sánchez en octubre del pasado año –tras renunciar a su acta de diputado y a la Secretaría General de su partido– que"Espero que el margen de maniobra que tiene Pedro Sánchez le permita llegar a un acuerdo con nosotros que permita echar al PP", ha asegurado Echenique, para después señalar que "cada día que pasa"Eso sí, Echenique es consciente de que el PSOE está "dedicado a hablar de su propio partido" y de que "en estos momentos no tiene ese margen"., ha aseverado.Por otro lado, el secretario de Organización de Podemos ha afeado al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, el "insulto asqueroso" que dirigió a si homóloga morada, Irene Montero , durante el debate de la moción de censura. "Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero", espetó desde la tribuna el popular."De Hernando qué decir, con todos respetos creo que es un mentiroso compulsivo. Hoy le ha tenido mintiendo como un bellaco", ha indicado Echenique sobre laen el mismo programa."Es una vergüenza que tengamos representantes públicos que mienten en la tribuna y en la televisión.", ha lamentado.Preguntado sobre las palabras de la diputada del PP Celia Villalobos, que acusó a Podemos de, Echenique ha dicho que entiende que la popular se "aburra cuando uno expone un proyecto de país"."Eso lleva tiempo. Lo que se puede hacer de manera breve es lo de Rajoy,. Cuando escucho a Villalobos no paro de pensar en los 146 lingotes de oro que tiene en Suiza su exjefe de gabinete", le ha respondido.Villalobos, que intervenía en el programa, se ha dirigido al político de la formación morada para reprocharle que utilice la crisis de "cultivo" para crecer. "Lo ha dicho tu líder,, que necesita la crisis para usurpar el poder", ha espetado.La portavoz adjunta del PP ha continuado interpelando a Echenique, asegurando no tener lingotes de oro y afenado que, "sin tener un minuto de poder","Cuando tengas el poder, ¿qué vas a hacer?", le ha preguntado Villalobos.Echenique ha asegurado, tras la intervención de la popular, que. "Han perdido apoyos, los papeles y también el debate", ha asegurado, para después remachar: "Espero que podamos echar a esta gente de las instituciones".