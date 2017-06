La fiscal coordinadora antiterrorista cree que derogar la justicia universal dejó a víctimas como Ignacio Echevarría sin protección

La fiscal coordinadora antiterrorista en la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, ha señalado este jueves que en el caso de los españoles Ignacio Echeverría , asesinado el pasado 4 de junio en Londres y del herido en los mismos atentados Alejandro Martínez, "se ha dejado a las víctimas" jurídica que sí les habría brindado el mantenimiento del principio de jurisdicción universal.Delgado ha realizado estas manifestaciones durante la presentación este jueves en rueda de prensa de un proyecto de crowfunding con el que la Fundación Internacional Baltasar Garzón busca terminar de financiar la película documental The Code para impulsar lainforma Europa Press.Delgado ha recordado que si no se hubiera derogado dicho principio mediante la reforma auspiciada por el PP en 2014 ello permitiría abrir un procedimiento penal en nuestro país —paralelo a laen Reino Unido— en el que las familias de las víctimas podrían personarse y conocer de primera mano y cada paso de la tramitación de la causa, algo que ahora no es posible. "Aunque confiamos en que los ingleses van a trabajar bien", ha apuntado.Así, ha argumentado quedispone de una legislación que dota de protección a las víctimas allá donde se produzca una acción contra uno"Francia abre procedimientos por todas y cada unas de sus víctimas", ha señalado.La también portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha referido también al caso del último atentado yihadista en Londres para comentar cómo los fiscales italianos pusieron en conocimiento de sus homólogos de Reino Unido el dato de que uno de los terroristas , de origen italiano, había tratado de entrar en Siria. "Si Italia tiene una causa abierta por este hecho puede ofrecera Londres, esto sería un ejemplo de la importancia de la jurisdicción universal", ha apuntado.Según Delgado los terroristay la justicia debería funcionar del mismo modo, y por ello ha lamentado las reformas de 2009 y posteriormente la de 2014 que supusieron una "derogación de hecho" del principio de jurisdicción universal que sirvió para que en España se celebrara en su día un juicio como el del caso Scilingo contra un r. Dicho juicio, ha explicado, sirvió además para "dinamizar" la justicia en Argentina, que abrió después múltiples procedimientos penales para juzgar la represión militar."No ha habido un ejercicio irresponsable de la jurisdicción universal, no hemos dilapidado recursos", ha defendido la fiscal, en referencia a los 14 procedimientos que llegó a abrir en su día la Audiencia Nacional en aplicación de este principio jurídico que permitía la persecución de los delitos de lesa humanidadTambién ha explicado Delgado que durante sus años en la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional aplicaban "un día sí y otro también" los principios de jurisdicción universal para la interceptación de barcos logrando desarticular así organizaciones de"y nadie lo cuestionaba". Igualmente se ha aplicado este principio en la lucha contra el terrorismo, por lo que considera que este principio "ayuda a trabajar por la seguridad de todos"."Ahora se nos llena la boca diciendo que el terrorismo yihadista es uny que los diferentes países tenemos que cooperar, y una de las herramientas fundamentales es la jurisdicción universal", ha señalado Delgado.La propuesta que pivota sobre esta película y que Delgado defiende es la de que existan varios paísesen la investigación de un mismo hecho, es decir, todos ellos investigando y buscando pruebas. "Y cuando tengamos un cuerpo probatorio ofrecerlo al país que va a enjuiciar —ha explicado—. Todos investigan y uno enjuicia, eso es bueno".