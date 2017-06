El alcalde de Valladolid será el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, en la que también estará Patxi López

He decidido aceptar la propuesta de @sanchezcastejon de ser el portavoz de la Ejecutiva Federal del @PSOE . Espero estar a la altura. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 15 de junio de 2017

Agradezco honrado a Pedro @sanchezcastejon por la propuesta para presidir el Consejo de Política Federal de nuestro partido. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) 15 de junio de 2017

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente , será el portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, cuya composición se aprobará a propuesta deen el Congreso Federal que los socialistas celebrarán este fin de semana. Puente se lo comunicará oficialmente a Sánchez en una reunión que ambos mantendrán este jueves por la tarde. En la dirección también entrará el exlehendakaricomo responsable de Política Federal, mientras que el extremeñopresidirá el Consejo de Política Federal.En la mañana de este jueves, el primer edil de Valladolid señaló en declaraciones a los medios de comunicación que conversó con el líder del PSOE en la noche del miércoles y que le pidió "flexibilidad" en el ejercicio del cargo., añadió Puente, quien dejó claro que la portavocía del PSOE tendrá "más voces", pues él no puede asumir el cargo "en solitario" ni dedicarse únicamente a el.Fuentes del entorno del alcalde aseguran que la suya será una portavocía "coral". Diversos cargos del partido consultados porexplican que, en función de los temas, tomarán la palabra distintas figuras de la cúpula socialista. Estas mismas voces dan por hecho que tendrán un papel muy destacado el valencianoy la asturiana, ambos de la máxima confianza del secretario general.Fue el propio Puente quien manifestó hace diez días que Sánchez le había realizado el ofrecimiento de ser la cara visible de la dirección, y agregó que tenía que estudiarcon la de primer edil antes de aceptar o declinar la citada oferta. El alcalde, eso sí, ya dijo que esa tarea de portavoz, "afortunadamente", se puede hacer "desde cualquier lugar del planeta" y sin necesidad de estar en Madrid.El regidor insistió entonces que para atender a los medios no es necesario estar en la capital de España más allá de asistir a las reuniones de la Ejecutiva y que, toda vez queen el órgano de dirección del partido, asumir la portavocía no cambiaba sustancialmente su situación, con lo que dejó entrever que se inclinaba por aceptar la propuesta del líder socialista, como finalmente ha decidido.Puente se implicó activamente en la campaña de Sánchez para las primarias socialistas, y fueen medios de comunicación. Es alcalde de Valladolid desde las elecciones municipales de 2015 , y gobierna gracias a un acuerdo con Valladolid Toma la Palabra –IU y Equo– y Sí Se Puede Valladolid –lista impulsada por Podemos–.Los planes de Sánchez pasan por componer una Ejecutiva en la que sus integrantes sean. En la cúpula socialista no estarán, a diferencia de lo que sucedió en su anterior etapa, los barones territoriales . El secretario general quiere una dirección paritaria, intergeneracional y que no responderá a "cuotas territoriales".En la mañana de este jueves se conoció también que el exlehendakari Patxi López , quien compitiera con Pedro Sánchez y Susana Díaz en las primarias,para entrar en la Ejecutiva y encargarse de la política territorial. López pidió un tiempo para reflexionar y, finalmente, ha decidido decir sí a ocupar el área de Política Federal. López ya formó parte de la dirección del partido en la anterior etapa de Sánchez en Ferraz.Por su parte, el presidente de Extremadura y líder de los socialistas en esta comunidad,, ha aceptado igualmente la propuesta de Sánchez para presidir el, órgano cuya misión es evaluar las políticas del partido que afectan a la cohesión territorial y a las relaciones entre las comunidades autónomas, o entre éstas y el Estado."Agradezco honrado a Pedro Sánchez por la propuesta para presidir elde nuestro partido", ha escrito el barón extremeño en su perfil en Twitter tras hacerle llegar el secretario general el ofrecimiento. El consejo estaba presidido, desde 2014, por la andaluza Susana Díaz. Anteriormente había ocupado el puesto el asturiano Javier Fernández.Fuentes de Ferraz comunicaron este miércoles que Núria Parlón, Odón Elorza, Francisco Polo y Toni Ferrer , en calidad de responsables de las áreas de Cohesión Social e Integración, Transparencia y Democracia Participativa, Emprendimiento, Ciencia e Innovación, y Empleo, respectivamente.También se conoce que el actual director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y enemigo de la presidenta de la Junta, Susana Díaz,, será responsable de Política Institucional y Administraciones Públicas, mientras que la exministra de Culturaserá la secretaria de Igualdad.El valenciano, actual portavoz provisional en el Congreso, será por su parte secretario de Organización, y la presidenta del partido será la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona