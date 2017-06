Podemos quiere negociar con Sánchez tras el congreso del PSOE de este fin de semana

Echar al PP "antes de Navidad"

Podemoscon el nuevo secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, una vez que el PSOE haya cerrado este fin de semana su Congreso Federal, con el objetivo de buscar un acuerdo que permita sacar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la Moncloa.Así lo han asegurado este jueves varios de los principales dirigentes del partido morado, después de que el Congreso rechazara este miércoles la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra Rajoy, en un debate que, eso sí,en los socialistas.Aunque el grupo confederal no consiguió sacar adelante su moción, considera que ha cumplido sus objetivos, por un lado, de tender puentes con el PSOE para buscar un futuro acuerdo que posibilite una nueva moción en el próximo periodo de sesiones; y por otro, de demostrar que el Gobierno no tiene una mayoría estable, ala la moción –sólo 170 diputados votaron en contra–."Sumando los síes (82) y las abstenciones (97)", ha asegurado la dirigente de Podemos y portavoz parlamentaria el Congreso, Irene Montero, en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press.Por ello, Montero ha reafirmado que su partido se mantiene "firme en esa posición" de conformar una coalición de partidos de izquierda, y que espera que, tras "terminar su proceso de transición", el PSOEy les pueda "acompañar".El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró ayer durante el debate de la moción de censura que detectaba en el "nuevo PSOE" de Sánchez "grandes avances" que acercan esa posibilidad de construir una mayoría alternativa al PP.. Y vamos a trabajar en esa dirección", afirmó al salir del Congreso."Pienso que los cambios van en una dirección interesante que puede hacer caminar en algo urgente, más allá del buen tono, y tiene que ver con la tarea urgente de desalojar a estos señores del Gobierno porque", aseguró durante su réplica al portavoz provisional de los socialistas en el Congreso, José Luis Ábalos, durante el debate.En esta línea, Montero ha reconocido este jueves que existe "una relación establecida" con el PSOE, y ha destacado que, con la intervención del Ábalos e Iglesias, "se pudo ver que, aun teniendo análisis diferentes", existe un cambio de actitud., ha señalado.La portavoz parlamentaria de la formación morada ha explicado que las propuestas que Iglesias planteó este miércoles en el Congreso no iban dirigidas exclusivamente a sus votantes, sino que describían un modelo de país "que otras muchas formaciones políticas –entre ellas el PSOE– pueden apoyar".Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, también ha señalado que esperarán a dialogar con los socialistas a que el PSOE "acabe su proceso interno" para verEl dirigente de la formación morada ha admitido en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, que es consciente de que ahora el PSOE está "dedicado a hablar de su propio partido" y de que "en estos momentos no tiene ese margen"., ha aseverado.