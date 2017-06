Rivera acusa a Montero de haber dicho que Cospedal “estaba ahí por ser mujer de su pareja”

Pide a Iglesias que deje el "sectarismo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha censurado las palabras del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, sobre la relación de pareja entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su portavoz parlamentaria, Irene Montero , pero, María Dolores de Cospedal, en la sesión anterior."Me pareció mal lo de Hernando porque uno no tiene que entrar en eso, pero Irene Montero el día de antes se metió con Cospedal y" y eso "no es justo", ha declarado Rivera en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.Cuando, en tono jocoso, Hernando aludió este miércoles desde la tribuna del Congreso la relación entre Iglesias y Montero, provocó las protestas de los diputados de Podemos.Un día antes, Montero había dicho que entre quienes presenciaban el debate de la moción de censura en el Congreso, estaba el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, de quien el expresidente Ignacio González, detenido en la operación Lezo,El presidente de Ciudadanos ha dicho que él no practica los "ataques personales", entre otras cosas,como cree que ha ocurrido en este caso.r "y con Cospedal y luego te ofendes, con lógica, porque alguien dice que tienes una relación de pareja", ha pauntado Rivera, que considera que Cospedal, Botella y Montero tienen sus propios méritos en política más allá de quiénes sean sus parejas.Por otro lado, el líder de la formación naranja ha lamentado que esta semana Iglesias "se subiera a la tribuna como candidato" de la moción de censura y se dedicara a "y con los votantes del resto de partidos"."No es la manera más adecuada de conseguir apoyos y consensos ", ha advertido, aconsejando al secretario general de Podemos quea él.Además, ha criticado los "ataques" a su persona que le dirigió durante el debate, donde"Yo no le he insultado, tengo mi opinión de Pablo Iglesias pero no la expreso en la tribuna como hace él", ha manifestado, afirmando que se limitó a rebatir las ideas que defiende Podemos.